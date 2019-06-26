Adalar Belediye Başkanı Gül’den ‘fayton’ açıklaması

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini ve mazbatasını yarın alacağını hatırlatan Gül, “Ekrem Bey, görevine başladıktan sonra bu konuyu konuşup, uygulama planı geliştirmek zorundayız. Ekrem Bey’in de bakış açısı önemli. Taraflarla da görüşeceğiz ve bir çözüm yolu arayacağız. Fayton meselesinin geçmişe dayanan bir boyutu var. İlgili dernekleri de sürece katarak, ortak bir çözüm bulmak durumundayız tabii ki hayvan haklarını da gözeterek” ifadelerini kullandı.

“Göreve başlayınca oturup beraber çözüm bulalım”

Daha önce de gündeme gelen çözüm önerilerinin tamamının konuşulması gerektiğini dile getiren Gül, “Şimdiden ‘şu olacak’ demeyi doğru bulmuyorum. Hem Ekrem Bey’e haksızlık olur. Göreve başlayınca oturup beraber çözüm bulalım” ifadelerini kullandı.

Bu düzenlemeyi yaparken Adalar turizminin ve ulaşımının birlikte ele alınarak yapılması gerektiğini belirten Gül, “Adalar’ın durumunu daha olumsuza götürmeyecek bir çözüm bulmak zorundayız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl, Türkiye genelindeki fayton atlarıyla ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan refahı ile ilgili denetimlerde yol gösterici olması amacıyla bir taslak çalışma hazırladı.

Buna göre hayvanlar, günde en fazla 6 saat çalıştırılabilecek. Bu çalıştırılma süresince 2 saat arayla atlar dinlendirilecek. Atlar gebeliklerinin 3’te 1’lik dönemlerinde dinlenmeye alınacak. Doğumdan sonra da taylar, 3 aylık olana kadar bu atlar çalıştırılmayacak.