Ahmet Davutoğlu yeni partide geri adım mı attı ?

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına yönelttikleri eleştirileri hatırlattı ve "Sonra benim kulağıma kadar ulaştırılan şu bilgiyi yaydılar, parti kurulmayacak. AK Parti içerisinde bir ‘iyilik hareketi’ olarak muhalefet yapılacak" dedi.

Hasan Öztürk, Yeni Şafak'ta "Böyle ‘dost’ olduktan sonra düşmana ne hacet" başlığıyla yayımlanan yazısına "Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun, diyerek söze başlayınca ’meydan okumanın’ bir başka veçhesiyle karşı karşıya olduğumuzu anlamamız için başkaca bir şeye bakmaya gerek kalmıyor maalesef" ifadesiyle başladı.

Öztürk yazısında Ankara kulislerinden edindiği bir bilgiyi paylaştı ve "Sonra benim kulağıma kadar ulaştırılan şu bilgiyi yaydılar: ’Parti kurulmayacak. Ak Parti içerisinde bir ‘iyilik hareketi’ olarak muhalefet yapılacak." dedi.