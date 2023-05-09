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Ahmet Şık ile Süleyman Soylu karşılaştı: ''Yargılanacaksın 'bi' tanesi''

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TİP İstanbul Milletvekili Şık, Beşiktaş'ta seçmene otobüsten oyuncak fırlatan İçişleri Bakanı Soylu'yla karşılaşınca ikilinin arasında atışma yaşandı. Şık, o anları paylaşarak Soylu'ya, "Yargılanacaksın “bi tanesi” sözleriyle seslendi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Beşiktaş'ta seçim çalışmaları esnasında karşı karşıya geldi.

TİP'in sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda Şık’ın, seçmenlere otobüsten oyuncak fırlattığı esnada Soylu'ya ile arasında bir konuşma geçti.

Soylu ile Şık arasında kısa süreli bir atışma yaşanıyor. BBC Türkçe'nin TİP sözcüsünden aldığı bilgiye göre Şık, Soylu'ya "Yargılanacaksın" diyor.

Şık, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan TİP'i alıntılayarak, "Yargılanacaksın “bi tanesi”!" ifadelerini kullandı.

Etiketler ahemt şık süleyman soylu yargılanacaksın ''bi''tanesi
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