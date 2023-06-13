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AK Parti 3 muhalif partinin vekillerinin peşinde...

AK Parti 3 muhalif partinin vekillerinin peşinde...
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AK Parti yönetiminin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, talimatıyla 14 Mayıs seçimlerinde TBMM'ye giren Deva, Gelecek ve Saadet Partisi ile dolaylı temaslara başladığı ortaya çıktı. Bu 3 partiden her an AK Parti'ye milletvekili transferlerinin gerçekleşebileceği konuşuluıyor.

AK Parti’nin DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nden bazı isimlerle dolaylı temas kurduğu ve orta vadede 'transfer' planladığı iddia edildi.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın kulis haberine göre, muhalefet partilerinde meydana gelen milletvekili aritmetiği, orta vadede AK Parti’nin işine yarayacak.

Nuray Babacan şu ifadelere yer verdi:

"Parti içerisinde bir süredir, AK Parti’ye geçme potansiyeline olan isimlerden söz ediliyor. Bu üç partiden bazı milletvekillerinin eski arkadaşları olduğu, hatta diyaloglarının sürdüğü, bazılarının AK Parti’ye geçmesinin hiç sürpriz olmayacağı konuşuluyor. Hatta il il isim çıkaranlar bile var. Bu sohbetlerde kabul edilen bir gerçek, üç partinin grup kurması durumunda, vekil transfer etmenin zor alacağı.”

 

 

Etiketler recep tayyip erdoğan deva partisi gelecek partisi saadet partisi ak parti transfer
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