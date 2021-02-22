AK Parti Kongresinde dikkat çeken anlar!! ''Seviyorum seni tamam''

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Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan' öpücükler gönderen partili damga vurdu.
Kendisine öpücükler gönderen parti üyesine gülümseyerek yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seviyorum seni tamam seviyorum, seviyorum. Sevgilerine inanıyorum." diyerek karşılık verdi.
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