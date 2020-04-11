AK Parti kurucusuna göre herkesin buzdolabı dolu !

AK Parti kurucularından Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler, iki saat önceden duyurulan sokağa çıkma yasağı sonrası halkın marketlere akın ettiği görüntüleri, “Her Türk vatandaşının buzluk ve kilerinin dolu olduğunu” iddia ederek yorumladı.

Böhürler, 31 büyükşehir ve Zonguldak’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından yurttaşların panikle market ve fırınlara akın etmesine ilişkin yaptığı yorumla tepki çekti.

AK Parti KURUCUSUNA GÖRE HERKESİN KİLERİ DOLU

Böhürler, “CNN’de uzman bu akşam bu kalabalığa karışanlar şüpheli temastalar, bu nedenle 14 gün evde karantinada kalmalılar diyor. 2 günde kimse aç kalmazdı, hele de bir Türk evinde, illa ki buzluğu, kileri doludur. Hayretler içindeyim” dedi.

‘AKSIRINCAYA KADAR YEDİKLERİ İÇİN HERKESİN KİLERİ VAR ZANNEDİYOR’

Yurttaşların buzluk ve kilerlerinin dolu olduğunu iddia eden Böhürler’e birçok kullancı tepki gösterdi.