AK Parti teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

AK Parti İstanbul il teşkilatı üyeleri, bir televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Sedef Kabaş ile programdaki diğer konuklar CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen AK Parti ilçe belediye başkanları ve il teşkilat yöneticilerinin de yer aldığı grup adına konuşan AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, söz konusu televizyon programında Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan adi bir hakarette bulunduğunu söyledi.

Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik daha önce de hakaretlerde bulunduğunu belirten Kabaktepe, söz konusu program ve konukları hakkında sessiz kalmanın artık mümkün olmadığını kaydetti.

Kabaktepe, olayı hadsizlik ve bir itibar suikastı olarak değerlendirdi.

Binlerce yıllık devlet geleneği ve siyasi tarihin galiz ve seviyesiz bir dille hedef alındığını ifade eden Kabaktepe, "Kabaş'ın bu ifadelerini kullandığı programda, ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da hiçbir ses çıkarmayarak, tabiri caizse en hafif şekilde suç ortaklığı pozisyonuna düşmüşlerdir." dedi.

Taraflı tarafsız herkesin açık bir şekilde haksız bulduğu bu çirkin saldırıya karşı suskun kalan CHP'li milletvekillerinin tavrının da milletin vicdanını en az Sedef Kabaş kadar yaraladığını değerlendiren Kabaktepe, bu kişilerin milyonların teveccühünü kazanmış Cumhurbaşkanı hakkında sahneye konulmaya çalışılan hadsiz ve ahlaksız bir oyunun parçası olduklarını kaydetti.

"İfade özgürlüğünü savunan herkesin arkasındayız"

Kabaktepe, hiçbir ifade özgürlüğünün, devletin en üst makamı olan devlet başkanına hakareti meşru gösteremeyeceğini belirterek, "Konuşan Türkiye'ye karşı değiliz. İfade özgürlüğünü savunan herkesin arkasındayız. Ancak konuşma özgürlüğünün, ahlak sınırlarını zorlayan küfre ve hakarete varan çizginin de herkes tarafından bilinmesi, korunması ve ortak değer olarak savunulması gerektiğini de bir kez daha buradan belirtmek istiyorum." dedi.

Kamuoyuna açıkça söylenen malum sözü bir dil sürçmesi olarak görmenin mümkün olmadığını kaydeden Kabaktepe, "Ne hazindir ki necip milletimizin değerlerini bir türlü anlayamayan bazı siyasiler de bu ahlaksız vakaya karşı sessiz kalarak adeta bu sürecin bir parçası gibi davranma pozisyonunu seçmişlerdir. Değerlerimizi hiçe sayan ve toplumsal olarak birlikteliğimizi yok sayan bu tip davranışların hep beraber önünde durmamız gerektiğinin altını tekrar çizmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Osman Nuri Kabaktepe, Türk milleti ve AK Parti teşkilatı olarak bu hakareti yapan ve hakarete sessiz kalanları şiddetle kınayarak, şöyle devam etti:

"Bu kirli ve seviyesiz sözleri söyleyenler ve bu sözlere sessiz kalanlar bilsinler ki bu artık hukuk ve vicdan meselesidir. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. Biz AK Parti olarak milletimizin, gazetecimizin, siyasetçimizin kendi fikirlerini söylemesinin önündeki her türlü engelin ve seddin kalkmasının yanında olduk ve bundan sonra da yanındayız. Ancak ifade özgürlüğü kalkanı oluşturarak hakaretin meşrulaştırılmasını, insanların ve toplumun sevgisini kazanmış Cumhurbaşkanımıza akla dahi gelmeyecek hakaretamiz cümlelerin, ifadelerin kullanılmasının da karşısında olduğumuzu, bu karlı kış gününde bununla ilgili milletimizin temsilcisi olarak en temel hakkımızı kullanarak hukuka müracaat ettiğimizi ifade etmek istiyorum."

Suç duyurusu dilekçelerinden

Gruptakiler, konuşmanın ardından suç duyurusu dilekçelerini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Dilekçede, gazeteci Sedef Kabaş ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, 14 Ocak 2022'de katıldıkları bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri iddia edildi.

Kabaş'ın şikayete konu beyanlarıyla eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürülen dilekçelerde, aynı gün aynı programa Kabaş ve Özkoç ile katılan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da sarf ettiği sözlerle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun yanı sıra "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçlarını da işlediği savunuldu.

Dilekçelerde, Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılması talep edildi.

Ankara

Ankara Adliyesi önünde toplanan partililer adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Türkiye'nin son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşüne devam ettiğini, bu başarıda en büyük payın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu söyledi.

Özcan, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve milletimizin değerleri karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir." dedi.

Söyleyecek sözü olmayanların ya küfürler savuracağını ya tehdit ve hakarette bulunacağını dile getiren Özcan, "Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça büyük Türkiye'nin liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan hakaretlerin kabul edilemez olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi, tasası olmayan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği makama hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklıselim sahibi hakareti 'ifade özgürlüğü' olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz."

Basın açıklamasının ardından Özcan ve beraberindekiler, Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama", "tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret"ten hazırlanan suç duyurusu dilekçelerini savcılığa iletti.​​​​​​​

Adana

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile partililer, Adana Adliyesi'ne geldi.

Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına "Cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulunulmasının ardından Ay, adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Ay, Uğur Dündar'ın yönettiği programda gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunduğunu söyledi.

Program konuklarının bu hakarete sessiz kalarak ortak olduğunu belirten Ay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça büyük Türkiye'nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir."

Cumhurbaşkanlığı makamının milletin iradesini temsil ettiğini belirten Ay, "Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklıselim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz." dedi.

Mersin

AK Parti Mersin İl Başkanlığı üyeleri, Mersin Adliyesi'ne gelerek Kabaş ile Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, yaptığı açıklamada, Kabaş'ın televizyon programında Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullandığını söyledi.

Programdaki diğer konukların Kabaş'ın hakaretlerine sessiz kaldığını belirten Ercik, "Söyleyecek sözü olmayan çaresizler ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz. Ona daha sıkı sarılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ercik, Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretin kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz." dedi.

Hatay

AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ve Yönetim Kurulu üyeleri, Hatay Adliye'sine gelerek Kabaş ile Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeşidal, adliye önündeki basın açıklamasında, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır bir hakarette bulunduğunu söyledi.

Söyleyecek sözü olmayan çaresizlerin ya küfürler savuracağını ya da tehdit ve hakaretlerde bulunacağını belirten Yeşildal, şunları kaydetti:

"Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir. Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet bir kere daha kendisini göstermiştir. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz, siz saldırdıkça büyük Türkiye’nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş’ın, tek misyonu AK Parti ve cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz."

Osmaniye

AK Parti Osmaniye İl Yönetim Kurulu üyeleri, adliyeye gelerek Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mesut Tokur, Türkiye'nin son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamlelerinin devam ettiğini ancak bir yandan da dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Bu muhalefet anlayışının, ülkenin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzura kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmadığını anlatan Tokur, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir. Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, büyük Türkiye'nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Trakya'da AK Parti teşkilatları

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ AK Parti teşkilatları, Sedef Kabaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba başkanlığındaki heyet, Edirne Adliyesine giderek, televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle Özkoç, Erdoğdu, gazeteci Sedef Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İba, siyasete girdiği yıllardan bu yana, muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Erdoğan’ın zaferlerini hazmedemeyenlerin sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam ettiklerini ifade etti.

İba, "Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı; ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir." diye konuştu.

Kırklareli

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler de il binasında düzenlediği basın açıklamasında, bir televizyon programında AK Parti'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilke, ahlak ve hukuk tanımayan hakaret içeren en ağır saldırılar gerçekleştirildiğini söyledi.