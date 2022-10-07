AK Parti ve MHP arasındaki FETÖ krizi derinleşiyor! Meclis boş kaldı

Rize'de MHP'li Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin AK Partilileri FETÖ'cülükle suçlamasının ardından gerginlik sürüyor. Belediye meclisindeki tartışma sonrası AK Parti sıraları boş kaldı.

Rize Çayeli Belediyesi'nin MHP'li Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin iddiaları Çayeli Belediye Meclisi'ni karıştırdı. Çiftçi, 21 Eylül'de Rize'de yerel bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu. Çiftçi, bu yayında Çayeli ilçesindeki bazı AK Partililerin FETÖ'cü olduğu iddiasında bulundu.

Halktv.com.tr'nin haberine göre, bunun üzerine Belediye Meclisi toplantısında AK Parti ile MHP üyeler arasında tartışma yaşandı AK Parti sıraları, MHP'li başkan Çiftçi'nin özür dilemesini istedi. Başkan Çiftçi, "Hiç de özür dilemiyorum. Sözlerimin arkasındayım. Bu konuda da zerre kadar tereddüt içerisinde değilim. Kesin bilgi ve bulgularım var. Dolayısıyla o gün söylediğim sözleri özür dilemediğim gibi aynen iade ediyorum" diye yanıt verdi.

Çiftçi'nin yanıtı salonda gerginlik yarattı. AK Parti sıraları Çiftçi'nin sözleri nedeniyle toplantıyı terk etti. Çiftçi ise bu hareket üzerine "Umarım sadece bu mecliste değil diğerlerinde de aynı tavrı göstererek gelmezsiniz" dedi.

AK PARTİ SIRALARI BOŞ, TOPLANTI YAPILAMIYOR

Çayeli Belediyesi'nde AK Parti-MHP gerginliği halen devam ediyor. MHP'li başkanın FETÖ'cü iddiaları sonrası AK Parti'liler toplantıya gelmedi. AK Parti sıraları boş kaldı. Belediye Meclisi'nde çoğunluk sağlanamadığı için toplantılar gerçekleştirilemiyor.

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