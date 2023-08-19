AK Parti'de Gençlik Kolları Başkanı istifa etti

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan, görevinden istifa etti.

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan'ın, 'affını isteyerek' görevinden istifa ettiği bildirildi.

İstifaya ilişkin AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti Kütahya Gençlik Kolları İl Başkanımız Usame Doğan gerçekleştirmiş olduğu istişareler sonucu görevinden affını isteyerek Gençlik Kolları İl Başkanlığı vazifesinden ayrılmıştır. Değerli başkanımıza Kütahya gençliği ve teşkilatımız adına gerçekleştirmiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz"

DAHA ÖNCE DE İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde AK Parti Kütahya Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul da 'affını isteyerek' görevinden istifa etmişti.