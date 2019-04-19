AK Parti'de yerel seçimler sonrası 2 istifa daha

AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman geçtiğimiz gün görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. AK Parti Çankırı il teşkilatından bugün iki istifa daha geldi.

Görevinden istifa ettiğini duyuran AK Parti Çankırı Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım, “16 Nisan 2015 yılından bu yana devam ettirdiğim, hizmet etmekten onur duyduğum AK Parti Çankırı İl Kadın Kolları Başkanlığı görevimden tamamen kendi isteğimle bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Görevde olduğum zaman zarfında her zaman yanımda olan, bana güç ve destek veren en kötü günümde yanımda olan kıymetli eşime ve dünya cennetim çocuklarıma ve aileme buradan teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

AK Parti Çankırı Gençlik Kolları Başkanı Nizamettin Ünal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve AK Parti bünyesinde siyaset yapmak, mücadele etmek benim için her zaman gururla taşıyacağım bir paye olarak kalacaktır. Bu itibarla 31 Mart seçimlerinde kadim şehrimiz Çankırı'da alınan sonuçlar da ortadayken; yürütmekte olduğum AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevini rızamla bırakıyorum. Teşkilatlarda bayrak değişimi, taze umutların habercisidir. Bu asla bir ayrılık değil aksine liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 2023 vizyonunu gerçekleştirmede üzerime düşen sorumluluğun yerine getirilmesidir" ifadelerini kullandı.

İZMİR İL BAŞKANI ‘İSTİFALAR GELECEK’ DEMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti'de ilk istifa İzmir'den gelmişti. İstifa eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, “Başlangıcı ben yapıyorum bu revizyonun devamı gelecek” açıklaması yapmış ve görevini bıraktığını duyurmuştu.