AK Parti'den Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu sansürü

AK Parti, kuruluşunun 18'inci yılını kutlarken, AK Parti'nin resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Independent'ın haberine göre, AK Parti'nin, Twitter hesabından seçim zaferlerinin bulunduğu bir görsel paylaşılırken, şimdilerde yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı 7 Haziran ve 1 Kasım 2015'te genel seçimleri ile 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başbakanlığı yer almadı.

Söz konusu paylaşımda 'Bir millet aşkı hikayesi' ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı'ndan istifa ederek 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasının ardından partinin başına geçen Ahmet Davutoğlu, katıldığı ilk seçim 7 Haziran 2015'te yüzde 40,87 oy almıştı.

7 Haziran seçimleriyle birlikte AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybedip, koalisyon hükümeti de kurulamayınca 1 Kasım 2015'te seçimlerin yenilenmesi kararı alınmıştı.

Tekrarlanan seçimlerde ise AK Parti oyunu yaklaşık 9 puan arttırarak, yüzde 49,49 oy almıştı.

Tek başına iktidar olma çoğunluğunu yakalayan AK Parti'nin 1 Kasım 2015'teki seçimlerde aldığı oy, 12 Haziran 2011 seçimlerindeki yüzde 49,83'lük sonuçtan sonra en yüksek oydu. Davutoğlu, seçim zaferinden 7 ay sonra ise AK Parti Genel Başkanlığı'ndan ve Başbakanlık'tan istifa etmişti.

Fazilet Partisi'nde 'yenilikçiler' olarak adlandıran ve aralarında Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Bülent Arınç gibi isimler, 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurmuştu. 3 Kasım 2002'de girdiği ilk seçimde yüzde 34 oy alarak tek başına iktidar olan AK Parti'nin ilk hükümetini Abdullah Gül kurmuştu.

Daha sonra görevi Erdoğan'a devreden Gül, AK Parti hükümetlerinde Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Gül, 367 krizinin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin 11'inci Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamıştı.

DAVUTOĞLU'NDAN 18'İNCİ YIL MESAJI

Öte yandan eski Başbakan Davutoğlu, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin 18. yaşını kutlayarak "Yapılan hizmetlerin, vesayetle mücadelenin, vizyoner bakışın aktörlerini ve samimiyetlerine genel başkanlığımda şahit olduğum isimsiz kahramanları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.