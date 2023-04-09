AK Parti'den aday listesi açıklaması: ''Yüzde 65 değişikliğe gittik''

AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala siyasi partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim ediliyor. Son olarak CHP ve İYİ Parti'nin ardından AK Parti de aday listesini YSK'ya sundu.

"YÜZDE 65 ORANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİK"

AK Partili Ali İhsan Yavuz, aday listesini teslim ettikten sonra şu açıklamayı yaptı:

"Parti kuruluşumuzda ortaya koyulan, peş peşe 3 dönem prensibini bu sefer daha da genişleterek uyguladık. Mevcut milletvekillerimizden 42'si 3 döneme takıldığı için, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem yaptığı için, 4 arkadaşımız 4 dönem aralıklı da olsa 4 dönem yaptığı için, 5 arkadaşımız yine aynı, listelerde yer almadı. Yani 65 vekil arkadaşımız için 3 dönem kuralını tüzükteki kuralı genişleterek uygulamış olduk. Mevcut vekillerden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı. Milletimizin değişim beklentisi karşılık buldu. Listelerde yüzde 65 oranında değişikliğe gitmiş bulunduk."