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  4. 01 Haziran 2020 17:54

AK Parti'den cami saldırısına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz.'' dedi.

AK Parti'den cami saldırısına sert tepki
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AK Parti Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı. 

Çelik, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır."

Güney Kıbrıs'ta camiye çirkin saldırı!Güney Kıbrıs'ta camiye çirkin saldırı!

 

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