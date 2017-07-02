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  4. 02 Temmuz 2017 18:40

AK Parti'den delege seçimleri için flaş karar

AK Partili Mustafa Ataş, delege seçimleri için her ilde gözlemci olarak komisyonlar kurulması istediklerini açıkladı.

AK Parti'den delege seçimleri için flaş karar
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AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda, 4 Temmuz'da başlayacak delege seçimlerinin objektif ve sağlıklı bir şekilde yapılması için illerde gözlemci olarak komisyonlar kurulmasını istediklerini belirtti. Yeni bir yapılanmaya gidileceğini açıklayan Ataş, "Değişim kaçınılmaz, yeni yol haritasını gösteren rehber hazırlayıp teşkilatlara gönderdik" dedi.

AK Parti Teşkilattan Sorumlu  Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, parti genel merkezinde gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı  sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel  Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda üzerinde  durulan konuların detaylarının bugün istişare edildiğini söyledi.     AK Parti'nin önünde bir kongre sürecinin olduğuna işaret eden Ataş,  kongrede iş başına geleceklerin 2019 seçimleri için etkin çalışacak isimler  olacağını, bu nedenle tüm belde, ilçe ve il teşkilatlarını çok önemsediklerini  vurguladı.

 
'DEĞİŞİM KAÇINILIZMAZ'

Yönetimlerde bugüne kadar gözlemledikleri eksiklikler ve tabandan  gelen eleştirileri dikkate alarak yeni bir yapılanmaya gideceklerini aktaran  Ataş, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızın, tabanımızın hassasiyetleri önceliğimizdir.  Arkadaşlarımıza, 'Bu partide tartışılmaz ve vazgeçilmez tek isim varsa o da Recep  Tayyip Erdoğan'dır. Onun dışında hepimiz tartışılabiliriz, vazgeçilebiliriz. Ama  Recep Tayyip Erdoğan vazgeçilmezdir. Bu süreç içerisinde bir değişim söz konusu  olursa, bu konularda bizi anlayışla karşılamanızı istiyoruz.' dedik. Ülkemizin,  partimizin geleceği için bu değişimleri yapmaya mecburuz. Biz çalışmayan, aksayan  nereler var, bunların istişaresini yapacağız. Partimizin kuruluşundan bugüne  kadar görev yapmış, il, ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları,  herkesle en geniş anlamda istişarelerimizi yapacağız. Nihai olarak Genel  Başkanımızla müzakere ettikten sonra karar verip, kongre sürecine gideceğiz."

KONGRE REHBERİ HAZIRLANDI

Delege seçimlerinin 4 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında  gerçekleşeceğini bildiren Ataş, partililere, belirlenen kriterler çerçevesinde  objektif bir seçim olması tavsiyesinde bulunduklarını aktardı. Toplantıda, kongre sürecinin resmi takviminin konuşulduğunu belirten  Ataş, "İllerde, delege seçimlerinin objektif ve sağlıklı yapılması için gözlemci  olarak komisyonlar kurulmasını istedik." diye konuştu.  Kongre süreciyle ilgili kafalara takılan bütün hususları anlatan bir  "Kongre Rehberi" hazırladıklarını bildiren Ataş, "Bu, Teşkilat Başkanlığımızın  hazırlayıp teşkilatlara verdiği bir rehberdir yani yol haritasıdır.?" ifadelerini  kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, toplantıda, 15 Temmuz anma  programına ilişkin il başkanlarından gelen soruları cevaplandırdıklarını  anlatarak, o gece bir yıl önce nasıl bir ruh haliyle yaşandıysa, yine aynı  şekilde meydanlara inerek demokrasi nöbetleri tutulması ve gelecek nesillere  taşınması anlamında il başkanlarına talimat verildiğini kaydetti.

  

AA

mustafa ataş , AK Parti