AK Parti'den küfür eden Meclis Üyesi'ne ödül gibi kınama

AK Parti, Diyanet'in 30 Ağustos hutbesinde Atatürk'ü anmamasını eleştirenlere hakaret eden Çorum Belediye Meclis üyesi Reşit Keleş'i kınamakla yetindi.

AK Parti Çorum Belediye Meclis üyesi Reşit Keleş, Diyanet'in 30 Ağustos hutbesinde Atatürk'ün adını anmamasına tepki gösterenlere, küfür etmişti.

Keleş, Diyanet'in 30 Ağustos hutbesinde Atatürk'ü anmamasını eleştirenlere "Siz kimsiniz O. çocukları" demişti.

AK Parti’li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın kınamakla yetindiği Keleş için CHP suç duyurusunda bulurken, sivil toplum örgütleri de bir biri ardına açıklamalarda bulunarak Keleş’in derhal istifa etmesini istediler.

PARTİSİ KINAMAKLA YETİNDİ

Oda TV'den Servet Seyfettin Mete'nin haberine göre; AK Parti’li Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Keleş’in özür dilediğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Meclis Üyesi seçilen Reşit Keleş, kendi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bizim de asla tasvip etmediğimiz bir paylaşımda bulunmuş, sonrasında da bu paylaşımını kaldırarak özür dilemiştir. Reşit Keleş’in yapmış olduğu paylaşımı hiçbir şekilde kabul ve tasvip etmemiz mümkün değildir.

Çorum barışın, kardeşliğin şehridir. Biz Çorum Belediyesi olarak bu özelliğimizi güçlendiren bütün fikirler ve düşüncelerin her zaman yanındayız. Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini ifsada yönelik her türlü düşünce ve eylemin de karşısındayız. Bu tavrımızı tüm Çorum kamuoyu yakinen bilmekte ve takdir etmektedir.

Gerek Belediye yönetimi olarak bizler, gerekse AK Parti Meclis Grubu başkanımız, partimizin meclis üyeleri böyle bir paylaşımı, böyle bir düşünceyi asla tasvip etmemektedir. Reşit Keleş’in şahsi paylaşımlarına asla katılmıyor, bu paylaşımı da esefle kınıyoruz. Bu konuda yapılması gereken neyse partimizin yetkili kurullarının gereğini yapacağına inanıyoruz. Bu paylaşımdan rahatsızlık duyan tüm hemşerilerimi aklıselime ve ihtiyatlı davranmaya; bir şahsın yapmış olduğu ve sonrasında da özür dilediği bir paylaşımı gerekçe göstererek şehrimizdeki dostluk ve kardeşlik iklimine zarar verecek her türlü beyan ve eylemden uzak durmaya davet ediyorum.

Şehrimizdeki huzur, birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimi Allah’ın izniyle çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Bu iklime kimsenin zarar vermesine müsaade edilmeyecektir. Biz tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet anlayışına sahibiz. Birliğimize, beraberliğimize karşı yapılan her türlü davranışın, düşüncenin daima karşısında olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”