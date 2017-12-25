AK Parti'den seçim ittifakı ve erken seçim açıklaması

Seçim ittifakı ve erken seçim iddialarıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, uyum yasaları ile ilgili 5 komisyonun kurulduğunu anlatarak "Seçim zamanında yapılacak. Seçim ittifakının seçim mevzuatının konuşulduğu komisyonda ele alınacak" dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, uyum yasaları konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

5 KOMİSYON KURULDU

Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uyum yasalarına ilişkin beş komisyon oluşturduk. Yürütmenin yapılandırılmasına dönük çalışmaları yürüten bir komisyon oluşturduk. Yeni hükümet sisteminde personel sisteminin nasıl olacağına dair bir komisyon oluşturduk. Yerel yönetimler, belediyeler, özel idare, bunların seçim mevzuatına ilişkin bir komisyon oluşturduk. Mart ayına kadar özellikle yerel yönetimlere ilişkin çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Seçim mevzuatının geneline ilişkin bir komisyon oluşturuldu. Yeni hükümet sisteminde Meclis İçtüzüğü'nün nasıl olacağına dair bir komisyon oluşturuldu."

SEÇİM İTTİFAKI TEKNİK BİR KONU

Erken seçim olacağı yönündeki tartışmalara ilişkin bir soru üzerine Ünal, "Biz seçimi tarihinde yapacağız. AK Parti'nin temel özelliklerinden bir tanesi erken seçime her zaman karşı olması, istikrarı sürdürmek, seçim ekonomilerinden uzak durmak ve seçimi kendi tarihinde yapmak. Dolayısıyla biz, 2019 Mart ayında yerel seçimleri, kasım ayında da genel seçimleri yapacağız. Burada herhangi bir erken seçim söz konusu değil" ifadesini kullandı. Seçim ittifakının seçim mevzuatının konuşulduğu komisyonda ele alınacağını vurgulayan Ünal, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yerli ve milli unsurların kendi doğal ittifaklarını oluşturduğunu kaydetti.

Ünal, MHP ile doğal bir ittifakın bulunduğunu belirterek, "Seçim ittifakı teknik bir konudur. İlgili partilerin ilgili kurullarında konuşulur, müzakere edilir, değerlendirilir, daha sonra da karşılıklı partilerin müzakereleri yapılır. Şu anda teknik olarak değerlendirilecek ve konuşulacak bir konu." dedi.