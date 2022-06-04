AK Parti'den tepki çeken yasak: ''Yemek serbest, görüntü vermek yasak''

Türkiye yüzde 75'e dayanan yıllık enflasyonla geçim derdine düşmüşken, AK Parti yönetiminden dikkat çeken bir karar geldi. AK Parti yönetimi "yeme içme görüntülerini" yasakladı.

Türkiye yüksek enflasyon, fahiş fiyatlar, zam yağmurları, döviz krizi ile geçim sıkıntısı yaşamaya devam ederken AK Parti yönetiminden çok konuşulacak bir adım geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre mayısta enflasyon aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 artış gösterdi. Öte yandan Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %132,16, aylık %8,76 arttı.

Vatandaş yüksek enflasyonda geçim derdine düşmüşken Hürriyet yazarı Nuray Babacan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampı öncesi genel merkez yönetiminin, AK Partili siyasetçileri kamp boyunca kılık kıyafet, yeme içme görüntüsü konusunda dikkatli olmaları için uyardığını yazdı.

AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın bugün Kızılcahamam’da başladığını hatırlatan Babacan yazısında "AK Partili siyasetçilerin kamp boyunca kılık kıyafet, yeme-içme görüntüleri konusunda dikkatli olmalarını istedi. İsraf anlamına gelebilecek görüntülerden kaçınılması istenirken, özellikle açık büfe kahvaltı görüntülerine izin verilmeyeceği, genel merkezin buna yönelik önlemler aldığı öğrenildi.

Nuray Babacan'ın Hürriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...

AK Parti Kızılcahamam'da kampa girdi

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başladı. Üç gün sürecek kampın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapacak. Kampta dış politikadan ekonomiye kadar birçok başlık ele alınacak. 2023 seçimleri için hazırlıklar değerlendirilecek.



AK Parti önemli gündem başlıklarıyla 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı yapacak. "Türkiye için güven ve istikrar" temasıyla düzenlenecek kamp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Kampta bakanlar dış politika, güvenlik ve ekonomi sunumları yapacak

Birinci gün Meclis çalışmaları, ekonomi, güvenlik ve dış politika oturumları yapılacak. Kampın ikinci gününde de tarım ve enerji oturumları olacak. Basına kapalı bölümlerde bazı bakanlar, genel başkan yardımcıları ve TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çalışmalara ilişkin sunum yapacak.

Teşkilata "sahada daha aktif olun" talimatı verilecek

2023 seçim hazırlıkları da kampın önemli başlıklardan. Hazırlıklar teşkilatla enine boyuna değerlendirilecek. Erdoğan, milletvekillerine "Daha çok sahada daha aktif çalışın" talimatı verecek. Kamp, Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla pazar günü sona erecek.