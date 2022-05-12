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AK Parti'den Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı için ilk açıklama

AK Parti'den Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı için ilk açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararına ilişkin açıklama geldi.

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik hapis cezası kararının 4 yıl 11 ay 20 günlük kısmına onama kararına ilişkin AK Parti'den ilk açıklama Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turan, "Gel Muharrem'den, koşun vekillere! Siyaset dilini öğrenmedi, öğrenemeyecek! Siyasi rakiplerimizle siyasette hesaplaşmayı isteriz; ama yargı, Devleti aşağılamak, Cumhurbaşkanı'na hakaret, Kamu görevlisine hakaret suçlarını, ki 5 davadan 2 de beraat var, yerel mahkeme, İstinaf ve son olarak Yargıtay aşamasında değerlendirmeyecek miydi?! Kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.

Etiketler ak parti kaftancıoğlu
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