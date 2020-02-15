AK Partili belediye lüks araçları gözden kaçırmış!

AK Partili belediyelerin merkezi hükümetin tasarruf genelgeleri ve mevzuatta yer alan yerli araç şartına karşın lüks araç kullanmayı tercih etmesi Sayıştay raporlarında yer aldı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre birçok AK Partili belediyenin Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullere aykırı olarak yabancı menşeli ve motor hacmi bin 600 cc’yi geçen lüks araç kiraladığı tespit edildi. AK Partili belediyeler, Sayıştay denetçilerinin tespitlerine karşı “gözden kaçmıştır, başkanın güvenliği için kiraladık veya misafir gezdirmek için kiraladık” diye kendilerini savundu.

AK Partili Pursaklar Belediyesi, Sayıştay denetimine takılan belediyelerden oldu. AK Partili belediye, Fen İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere yabancı menşeli ve 1600 CC motor hacmine sahip araç kiralaması nedeniyle Sayıştay'a, “Belediyemiz tarafından yapılan araç kiralama işlemlerinde yerli muhteva oranı şartı ‘gözden kaçırılmış’ olup, yeni yapılacak olan araç kiralama işlemlerinde tavsiye ve önerilere uygun hareket edilecekti” yanıtı verdi.

ARAÇLAR BAŞKANLIK MAKAMI İÇİN

AK Partili Antalya Serik Belediyesi’nin de üç adet lüks araç kiraladığı tespit edildi. Sayıştay denetçileri “Araç kiralamalarının söz konusu mevzuat hükümlerine uygun bulunmadığı değerlendirilmektedir” tespitinde bulundu.

AK Partili belediye tarafından yapılan açıklamada ise “Yabancı menşeli araçlar başkanlık makamınca kullanılmak üzere kiralanmıştır” denildi. 15 MAKAM ARACI KİRALAMIŞLAR AK Partili Antalya Kepez Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda da Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullere aykırı olarak araç kiralandığı belirtildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün “Çeşitli Tip ve Özelliklerde Araç Kiralanması Hizmet Alım İşi” ihalesi ile 15 adet yabancı menşeli lüks araç kiralandığı tespit edildi. Sayıştay denetçileri, “Bin 600 cc motor hacmini aşan araçların, temsil ve ağırlama faaliyetleri nedeniyle makam aracı olarak kullanılacak olması gerekçesiyle de kiralanması mümkün değildir” uyarısında bulundu.

AK Partili Mamak Belediyesi’nin de kamu kurumlarına alınacak taşıtlara getirilen sınırlamayı yok sayarak lüks araç kiraladığı tespit edildi. İdare, Sayıştay’ın, ‘Mevzuata aykırı’ dediği araç kiralama işini, “Ankara’nın en büyük ilçelerinden birisiyiz. Misafirlerimizi gezdirmek amacıyla yaptık” diye savundu.

YURTDIŞINDA ARAÇ KİRALAMIŞLAR

AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ise yurtdışında Başkan Fatma Şahin için araç kiraladığı ortaya çıktı. Sayıştay’ın tepsitlerine yanıt veren AK Partili belediyenin açıklamasında ise “Belediye Başkanının bizzat katıldığı programlar için araç kiralama hizmeti alınmıştır. En temel sebep bakanlık görevi de icra etmiş belediye başkanımızın güvenliğinin sağlanmasıdır” ifadeleri yer aldı.

BUNDAN SONRA YAPMAYIZ

AK Partili Kazan Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan bilgiye göre Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan araç kiralama ihalesinde örnek model olarak araçların markaları da yer aldı. İhale sonucunda kiralanan lüks araçların yabancı menşeli olduğu belirtildi. AK Partili Belediye, Sayıştay denetçilerinin tespitine “Bundan sonraki kiralamaların usullere uygun olarak yapılacağı” yanıtını verdi. AK Partili Darıca Belediyesi’nin 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda da “Belediyenin taşıt kiralama ihalesi incelendiğinde, kiralanan üç adet aracın yabancı menşeli olduğu ve mevzuata uygun olmadığı belirtildi. Sayıştay raporunda, “Tasarruf genelgelerine de sıklıkla konu olan araç edinimlerine uyulması kamu kaynaklarının daha ekonomik kullanılmasına katkı sağlayacaktır” denildi.