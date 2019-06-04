AK Partili eski bakandan İmamoğlu'na skandal sözler

AK Partili Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu üzerinden Trabzonlular’a “Pontus” benzetmesi yapmıştı. AK Partili Göksu’nun bu sözlerine Trabzon Dernekleri çok sert yanıt vermişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ise bir adım daha ileri gitti. Canikli, Giresun Belediyesi’nde düzenlenen bayramlaşma programında konuştu. Canikli, İmamoğlu’nun Trabzonlu olmasından yola çıkarak “Pontus” benzetmesi yaptı ve İstiklal Savaşı kahramanlarından Topal Osman Ağa’yı da İstanbul seçimlerine alet etti. "Topal Osman Ağa'nın Kurtuluş Savaşı döneminde Pontuslulara karşı, bu bölgeyi Pontuslulaştırmak isteyenlere karşı verdiği mücadelenin bir benzerinin şu anda yine biz torunları tarafından verilmesiyle karşı karşıyayız” diyen Canikli, “Öyle anlaşılıyor ki bu projeyi yürütmek üzere seçilenlerden biri de CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Bey ama, artık mızrak çuvala sığmıyor” dedi.

Bir dönemin Milli Savunma Bakanı olan Canikli, İstanbul seçimlerini kazanmak için Milli Kurutuluş Savaşımızı da kullanarak, “Bir kez daha bu millet için ne yapılması gerekiyorsa elbette hemşehrilerimiz onu yapmaya hazır. Topal Osman Ağa'mız ne yapmışsa, Pontuslulara karşı hangi mücadeleyi vermişse, onların bu topraklarda tekrar yeşermemesi, hayat bulmaması için işgal edilmemesi için hangi mücadeleyi vermişse, hangi yaklaşımla, kahramanlık duygularıyla hareket etmişse şimdi Giresunlular da Topal Osman Ağa'nın torunları da yine aynı amacı, aynı hain projeyi ortadan kaldırmak için bu mücadeleyi verecek inşallah” ifadelerini kullandı.

AK Partili Canikli İstanbul seçimleri için Milli Kuruluş Savaşı’nı dahi kullanmaktan çekinmezken, İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dedesi Mevlüt İmamoğlu hem Sakarya Meydan Muharebesi’nde hem de Milli Kurtuluş Savaşı’nda savaşmış, İstiklal madalyası sahibi olduğu daha önce gündeme gelmişti. Yine İmamoğlu'nun dedesinin 3 kardeşi de savaşlarda şehit olduğu haberlere konu olmuştu.