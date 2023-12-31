AK Partili Hulki Cevizoğlu'ndan tepki çeken Süper Kupa çıkışı

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Süper Kupa maçının ertelenmesiyle ilgili olarak Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını suçladı. Kulüp başkanlarının diplomatik krize yol açtığını savunan Cevizoğlu, istifa çağrısında bulundu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa, Suudi Arabistan'ın takımların Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkmak istemesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin bulunduğu tişörtleri giymek istemesi taleplerini kabul etmemesi nedeniyle ertelendi.

AK PARTİLİ CEVİZOĞLU'NDAN TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

Takımlar maçı oynamadan Türkiye'ye geri dönerken, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu'nun katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalar büyük tepki çekti. AK Partili milletvekili Hulki Cevizoğlu programda şunları söyledi; "Diplomatik skandala niye dönüştürüyorsunuz? Seçime giderken Türkiye'yi Atatürk üzerinden neden kutuplaştırmak istiyorsunuz? Atatürk tişörtünü Türkiye'de giysene arkadaş. Suudi Arabistan'da, Belçika'da, Avrupa'da, kutuplarda Atatürk tişörtü giyeceğim diye milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı? Türkiye'de giysene Atatürk tişörtünü."

"CUMHURİYET'İ SUUDİ ARABİSTAN'DA MI KURDUK BİZ?"

Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanmamasını eleştiren Cevizoğlu, "100. yılında Süper Kupa finalini niye Samsun'da, İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da oynamıyorsun? Parası 100 milyon dolar, 60 milyon ya da 100 milyon TL her neyse... Niye orada oynuyorsun bunu, kim karar verdi? 100. yıl Türkiye'nin 100. yılı değil mi, Cumhuriyet'i Suudi Arabistan'da mı kurduk biz? Niye Türkiye'de 100. yıl maçını oynamıyorsun? Bu nasıl bir rezalettir" dedi.

"İKİ KULÜBÜN BAŞKANI İSTİFA ETSİN, GİTSİN"

Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçlayan Cevizoğlu, "Diplomatik ilişkilerimizi maç yüzünden, niye bu hale getiriyorsunuz, kim getiriyor? Kulüplerin iki başkanı mı hesap vermeli, federasyon mu hesap vermeli, kim ise hesap vermeli. İki tane büyük kulübün başkanı bu kadar büyük camiaya sahip insan yönetemiyor mu, istifa etsinler gitsinler. Sizin futbolunuz siyasi krize neden yol açıyor?" ifadelerini kullandı.