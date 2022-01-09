AK Partili Kurtulmuş, AK Parti'nin 2023 sonrasındaki hedefini açıkladı: İBB

AK Partili Numan Kurtulmuş, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylarının Erdoğan olduğunu açıkladı. Kurtulmuş ayrıca 2024'te yapılacak yerel seçimleri de işaret ederek: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı kazanmak gibi bir sorumluluğumuz var" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin toplantısında konuştu. 2023'te adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Normal olanı Türkiye'nin ikinci partisinin başındaki zatın Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Olur, olmaz bilmem" dedi

Kurtulmuş, Ankara Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, 2023 ve 2024 seçimlerine değindi.

'VATANDAŞIMIZI BU HAYAT PAHALILIĞININ ALTINDA EZDİRMEMEK İÇİN MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Türk lirasının döviz karşısında yaşadığı değer kaybına ilişkin konuşan kurtulmuş, "Özellikle döviz hareketliliğinden dolayı vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıların, ortaya çıkan ekonomik zorlukların farkındayız. Şunu da söyleyeyim muhalefetin farkında olduğundan çok daha fazla da farkındayız. Vatandaşımızın bu sıkıntılarının giderilmesi için bütün kurumlarımız, bütün bakanlıklarımız titiz bir şekilde 24 saat çalışıyor. İnşallah bu süreçleri de aşacağız ve vatandaşımızı bu hayat pahalılığının altında da ezdirmemek için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.

'ANA MUHALEFET DEMEYELİM DE TÜRKİYE'NİN İKİNCİ PARTİSİ...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Kurtulmuş, "Ana muhalefet demeyelim de Türkiye'nin ikinci partisi şu anda, ikinci partisi, onun lideri CHP'nin Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Başkanı son zamanlarda bir siyaset tarzı izliyor. Şimdi siyaset açık bir rekabet alanıdır, herkes fikrini söyler, nihayetinde millet söylenenleri izler, yapılanları izler not verir, notunu da sandık günü sandığın içerisine atar. Sandıktan ne çıkarsa baş göz üstüne, buna biz hiç itiraz etmeyiz. Şimdi bu anlamda milletin muhalefetteki partilerden beklentisi nedir, iktidara geldiğinizde ne yapacaksınız bir anlatın. Anlatabildikleri şimdiye kadar bir şey vardı, ikinci konu onu daha eklediler. Bir tek konu vardı 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin'. Bir sürü parti yan yana üst üste gelmişler, aslında bir yan yana gelmemek için de özel bir gayret sarf ediyorlar, o da ayrı bir konu" diye konuştu.

'ADAY MESELESİNE GELİNCE İŞLER KARIŞIYOR'

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne değinerek, "Bu aziz millet Anayasa değişikliği ile getirmemiş gibi millete haksızlık yapmayın. Şu anayasal sistem devam ediyor ve bu sistem içerisinde siz de mücadele ediyorsunuz. Projelerinizi söyleyin önce. Projeleri yok. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız. Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız. Sizin tercihiniz kim? O zaman ne diyorlar, 'Ya seçimi getirin önce, hemen biz yarın söyleriz size'. Hani 'yarın sandık gelsin' diyordunuz. Aday meselesine gelince işler karışıyor. HDP'nin onay verdiği bir aday aynı zamanda İYİ Parti'nin onay verdiği aday, aynı zamanda CHP'nin de benimseyeceği bir aday. Veya şu anda Türkiye'nin ikinci partisi ya, ben de parlamentoda konuştum onu bütçe konuşmasında. Normal olanı Türkiye'nin ikinci partisinin başındaki zatın Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Olur, olmaz bilmem" ifadelerini kullandı.

'İBB BAŞKANLIĞI'NI KAZANMAK GİBİ BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR'

Son yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybeden AK Parti'nin bunu bir vefa borcu olarak gördüğünü ifade eden Kurtulmuş, "Bir vefa borcumuz var millete, geçen seçimden yarım kalan hesabı bir şekilde tamamlayarak inşallah 2024'te yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bunun için gayretle çalışıyoruz" dedi.