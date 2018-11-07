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  4. 07 Kasım 2018 12:01

AK Partililere ''kula kulluk yapıyorsunuz'' diyen isme FETÖ soruşturması

TBMM'de AK Partili milletvekillerine "Allah'a değil, onun aciz kuluna kulluk yapıyorsunuz" diyen SP'li milletvekili Cihangir İslam hakkında FETÖ kapsamında soruşturma başlatıldıç

AK Partililere ''kula kulluk yapıyorsunuz'' diyen isme FETÖ soruşturması
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İslam’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasından başlatılan soruşturma derinleştirildi. Başsavcılık, İslam’ın daha önce soruşturma başlatılan Twitter’daki paylaşımları ve kürsüdeki konuşmasını karşılaştıracak. İslam’ın konuşmasında ve tweetlerinde FETÖ’ye destek verip vermediğine ve söylemlerin uyuşup uyuşmadığına bakılacak. Başsavcılık ayrıca, Kafkas Üniversitesi’nden ihraç edilen İslam ile ilgili Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) müzekkere yazarak ihraç belgesini de istedi. İslam’ın yaptığı konuşmanın ardından ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 50’yi aşkın 15 Temmuz şehit yakını ve gaziden şikâyet dilekçesi geldiği öğrenildi. Başsavcılık İslam hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlamasının ardından dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlayacak. Dokunulmazlığının kaldırılması durumunda İslam’ın soruşturma kapsamında gözaltına alınması da gündeme gelebilecek.

 
 

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