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AK Parti'nin paylaşımına CHP'den yanıt geliyor

AK Parti'nin sosyal medyadan paylaştığı "Yalan Üretim Merkezi" başlıklı animasyon videosuna CHP'den yanıt geldi.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından dün paylaşılan "Yalan Üretim Merkezi" başlıklı animasyon videosu paylaşıldı.

Videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a bir yalan makinasının tanıtımı yapılıyor ve tekrar edilen söylemlerle CHP’ye göndermede bulunuluyor.

CHP'DEN YANIT GELDİ

Söz konusu video sosyal medyada gündem yaratırken CHP'den yanıt gecikmedi.

"CUMA GÜNÜ AÇIKLIYORUZ"

Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda cuma günü işaret edilerek "Sizi gidi filmciler sizi! Cuma günü saat 15.00'te gerçekleri açıklıyoruz!" denildi.

Etiketler chp ak parti film çizgi film
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