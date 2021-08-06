AK Parti'ye zor soru: ''THK için alınan 80 milyon dolar kredi nereye harcandı ?''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümetin orman yangınlarına yönelik açıklamalarını eleştirerek, "Kendi içinde kaos, kendi içinde söylem birliği sağlayamayan bir iktidarla karşı karşıyayız" derken "THK, 80 milyon dolar kredi almış, bu para nereye harcandı denetleyen var mı?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Hülya Hökenek moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hükümetin orman yangınlarına yönelik açıklamalarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Kendi içinde kaos, kendi içinde söylem birliği sağlayamayan bir iktidarla karşı karşıyayız" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manavgat ziyaretine ilişkin olarak da "Oraya gittiğinizde hizmetin aksamaması lazım. Erdoğan gidince itfaiyeyi beklettiler. Ormanlar cayır cayır yanıyor. Ben bunları söylemezsem görevimi yapmamış olun. İki yerde büyük yangın oldu. Antalya ve Muğla'da. Antalya Büyükşehir Belediye başkanına vali telefon açıyor 'Bu işi beraber götüreceğiz' diyor, doğru diyor. Ama Muğla Valisi, Muğla Belediye Başkanı'nı kriz masasına davet etmeye korkuyor. Çünkü İçişleri Bakanı orada. Telefon açıyor belediye başkanına 'önlem alıyorsunuz değil mi?' diye sorunca belediye başkanı 'Zaten sahadayız' diyor." görüşünü dile getirdi.

Türk Hava Kurumu'nun Türkiye'nin gözbebeği kurumu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kuruluşundan bu yana orman yangınlarıyla en tutarlı mücadeleyi yapan kurum. THK'yı bu duruma kim getirdi? Bugüne kadar başarıyla görev yapan kurumu kim getirdi bu noktaya? Sayın Bülent Arınç, 'THK bu hale nasıl geldi, DDK harekete geçsin' diye. Böyle bir rezalet Türkiye Cumhuriyet tarihinde hiç yaşanmadı. THK'da bu iktidar döneminde büyük yolsuzluklar var. 80 milyon dolar kredi almışlar. THK'nın geliri ne? Gayrimenkullerden kira. 80 milyon dolar nereye harcandı? Bilen var mı, denetleyen var mı? Gerçekten içim yanıyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu'nun elinde çalışan uçak ve helikopter olduğunu belirterek, "THK'nın şu anda çalışan hem uçak hem helikopteri var. Sivil Havacılık'ın kriterlerini taşımayan uçakları var. Destek sağlanabilirse bu uçakları da kullanabiliriz deniliyor. Biz bu kuruma sahip çıkmamız gerektiğini söyledim. Orman Bakanı'nın ormandan haberi yok. Konuşması gereken kim? Orman Genel Müdürlüğü. Bakanlıktan daha bağımsız bir yapıya sahip. Yangın söndürmeyle ilgili yeterli bütçesinin ayrılıp, ayrılmadığını gazeteci olarak sordunuz mu? Hayır. Neden engellendi? Orman Kanunu'nu okuduğum zaman gerçekten bu büyük bir devlet. Yardımla ilgili bizim belediyemiz suçlandı. Belediyeler bu yangınları söndürecekler diye. Yangın ormanda çıkmış, bunu bilmiyor musun arkadaş?" şeklinde konuştu.

'Help Turkey' etiketli paylaşımlarını da gündemine alan Kılıçdaroğlu, "Hükümetin yetersizliği vatandaşı isyan ettirdi. Önce RTÜK'ü devreye soktular. Uçak yok, helikopter yok. Azerbaycan'a gittiler, Rusya'ya telefon ettiler. Vatandaş sen böyle yapacağına ben de açayım bir şey isteyen göndersin dedi. Devleti acz içine sokan sarayda oturan kişidir. Orman yangınlarını söndürecek kurumları felç ettiler" dedi.

Kılıçdaroğlu, "74. maddede orman yangınlarıyla mücadele için katma bütçeye yeterli miktarda ödenek konulur deniyor. Konuldu mu? Konulmadı. Siz fazla mesaiyi dahi ödeyemeyecek pozisyonda bırakılmışsanız bu devleti yönetemezsiniz. Türkiye yönetilmiyor, vatandaş arayış içerisinde. Vali orada. İçişleri Bakanı olarak denetleyebilirsin. Oraya gidince ne oluyor? Bir masanın etrafında hep beraber oturuyorlar. Ormanlar yanıyor. Vatandaş 'Buraya uçak, helikopter gönderin' diyor. Üç gündür 'santral yanacak, önlem alın' deniyor, alınmadı." ifadesini kullandı.