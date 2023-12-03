AK Parti'yi kızdıran ''İmamoğlu'' iddiası

AK Parti'nin yaptırdığı iddia edilen yerel seçim anketinde Ekrem İmamoğlu'nun açık ara önde çıktığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi.

Yerel seçim için çalışmalarını sürdüren AK Parti, henüz İstanbul için adayını açıklamadı. Belirsizliğin arkasında AK Parti'nın İstanbul için yaptırdığı ankette çıkan sonuçlar olduğu öne sürülmüştü. Odatv'nin aktardığına göre, 29 Kasım tarihinde sonuçları çıkan İstanbul anketinde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açık ara farkla önde olması dikkat çekmişti.

AK PARTİ'DEN ANKET YALANLAMASI

Söz konusu duruma AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, partinin olarak belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını vurguladı.

"ÇÖP ANKETLERE İTİBAR ETMEYİN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz, henüz Ak Parti olarak Türkiye’nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. Ak Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.