AKAM'ın sahibinden referandum açıklaması

'Referandumdan Evet çıkarsa şirketi kapatırım' diyen ve sonrasında şirketini kapatan AKAM'ın sahibi Kemal Özkiraz, referandum sonuçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



AKAM’ın sahibi Kemal Özkiraz, “Evet çıkarsa kapatırım” dedi ve araştırma şirketini kapattı. Bunu bir yenilgi olarak görmediğini söyleyen Özkiraz “1 milyon oyun iptal edildiği, 2.5 milyon oyun mühürsüz kullanıldığı bir ülkede anket yapmanın ne anlamı var” görüşünü savundu. “Benim partilerden, sandık gözlemcilerinden aldığım bilgiler, mühürsüz oy pusulalarının tamamında ‘Evet’ çıktığı yönünde. Böyle bir şey tesadüfle açıklanamaz” iddiasında bulunan Özkiraz, “Benim edindiğim bilgiler en çok mühürsüz oy pusulasının Güneydoğu'da, Kürt nüfusunun yoğun yaşadığı yerlerde olduğu yönünde. YSK bunu açıklamalı” diye konuştu.

Referandumdan ‘Evet' çıkması halinde anket şirketini kapatacağını açıklayan Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (AKAM) sahibi Kemal Özkiraz, dediğini yaptı, şirketi kapattı.

AKAM başkanı şirketini kapattığını açıkladıYenildiği için değil anket yapmanın anlamsız hale gelmesi nedeniyle bu kararı aldığını belirten Özkiraz “1 milyon oyun iptal edildiği, 2.5 milyon oyun mühürsüz kullanıldığı bir ülkede doğruyu bilip bilmediğimize, yanılıp yanılmadığımıza emin olamadığımız bir ortamda anket yapmanın ne anlamı var” diye sordu.

Özkiraz, Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz zarf ve oy pusulalarının da kabul edilmesi kararının gölgesinde sonuçlanan referandum sonuçlarını Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya değerlendirdi. Anayasa değişikliği referandum sonuçlarını hile iddialarını dikkate almadan okuyamayacağını söyleyen Özkiraz şunları ifade etti:

“Benim partilerden, sandık gözlemcilerinden aldığım bilgiler, mühürsüz oy pusulularının tamamında ‘Evet' çıktığı yönünde. Böyle bir şey tesadüfle açıklanamaz. YSK'nin acilen kaç mühürsüz oy pusulasının kabul edildiğini açıklaması gerekiyor. Bu seçim sonucunu etkilemeyecek sayıda olsaydı zaten YSK açıklar, kimse de itirazını sürdürmezdi. Belli ki mühürsüz oy pusulaları bu seçim sonucunu belirlemiştir. Bazı kaynaklar 2- 2.5 milyon oydan bahsediyor. Bu da katılıma göre yüzde 6 gibi bir orana tekabül ediyor. 900 bin oyun geçersiz sayıldığı bir yerde mühürsüz oy pusulası gerçekten bu kadar fazlaysa ortada bir hile var demektir. Hileli bir seçimi okumak nasıl doğrudur bilemiyorum.”

“EN ÇOK MÜHÜRSÜZ OY DOĞU’DAN”

YSK Başkanı Sadi Güven, referandum oylaması sonrası yaptığı iki açıklamada da kabul edilen mühürsüz oy sayısını ve dağılımını vermedi. Özkiraz'a göre ise bu oyların büyük kısmı doğu illerinden: “Benim edindiğim bilgiler en çok mühürsüz oy pusulasının Güneydoğu'da, Kürt nüfusunun yoğun yaşadığı yerlerde olduğu yönünde. YSK bunu açıklamalı. Hangi bölgede ne kadar mühürsüz oy pusulası vardı? Bunların kaçı evet, kaçı hayır çıktı. Seçimin sonucuna etki edebilecek düzeyde mi?”

“Ortaya çıkan iddialar ve somut bazı videolar üzerinden muhalefetin hemen harekete geçip seçimin durdurulmasını istemesi gerekirdi” diyen Özkiraz, bundan sonrası için bir değişiklik beklemediğini söyledi.

“ANKET YAPMANIN ANLAMI KALMADI”

Özkiraz, şirketi kapatma kararıyla ilgili de şunları söyledi: “1 milyon oyun iptal edildiği, 2.5 milyon oyun mühürsüz kullanıldığı bir ülkede doğruyu bilip bilmediğimize, yanılıp yanılmadığımıza emin olamadığımız bir ortamda anket yapmanın ne anlamı var. Gerçekten hile yapıldıysa, bu nedenle sonuçlarımız saptıysa, sonuçlarımızı değiştirebilen bir güç varken sonuç aramanın anlamı ne? Hilesiz bilenler varsa bu durumda da demek ki biz bu işi beceremiyoruz.”

“DÜN ÖSYM, BUGÜN YSK ÇÖKTÜ”

Türkiye'de güvenilir iki kurumundan biri olan ÖSYM'nin 5 yıl önce, YSK'nin ise bugün çökertildiğini söyleyen Özkiraz, “Ne sorunsuz sınav yapabiliyoruz ne de sorunsuz seçim yapabiliyoruz. Sorunsuz sınav ve seçim yapılamayan ülkede geleceği nasıl doğru okuyabiliriz” dedi.

Referandum sonuçları “İstanbul'u alan seçimi alır” efsanesini de bitirdi. İstanbul'un yanı sıra nüfus yoğunluğu çok yüksek olan çok sayıda büyük şehirden çıkan ‘Hayır’ oyu tabloyu değiştirmedi. Özkiraz'ın bu konuda değerlendirmesi şöyle oldu: “Devlet Bahçeli'nin memleketi, geçen seçimed AKP'nin birinci parti olduğu Osmaniye'de iki partinin toplam oy oranı yüzde 88. Ama bu ilde bile ‘Hayır' yüzde 42 çıktı. Büyük şehirlere bakmanın hiçbir anlamı yok artık.”

Şirketini kapatma kararı alan Özkiraz, şimdi işsiz kategorisine girdi. “Hayır” çıkacağından emin olduğu için bu konuda plan yapmadığını anlatan Özkiraz, iş arayacağını söyledi. Emek çevrelerinden gelen eleştirileri de yanıtlayan Özkiraz, kapatma sonrası çalışanları da mağdur etmeyecek bir çaba içinde olacaklarını ifade etti.