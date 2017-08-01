Akın: ''Bakan Aile Bakanlığını yanlış anlamış''

Akın’ın bakana sorduğu sorular şu şekilde;

‘‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşlerinin görevleri basına ve kamuoyuna yansımıştır. Kardeşlerin üst düzey görevlerde yer alması atamaların liyakat esaslarına dayanıp dayanmadığı hakkında kamuoyunda merak uyandırmıştır. Kardeşlerin görevleri şu şekildedir; kardeşlerden Ayşe Sayan Kuveyt'e büyükelçi olarak atanmıştır, bir başka kardeşi, Ömer Fatih Sayan ise hala BTK başkanlığı görevini yürütmektedir, bir başka kardeş Ayşe Hilal Sayan Koytek ise Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda (BTK) müsteşar yardımcılığı görevini yürütüyordu, ancak 25 Mayıs 2016 tarihinde görevinden istifa etmiştir.

1) Kuveyt büyükelçisi olarak atanan kardeşinizin aldığı eğitim ve daha önce icra ettiği göreviyle uyuşmakta mıdır?

2) BTK başkanı Ömer Fatih Sayan’ın ataması sizin bakanlığınız döneminde mi gerçekleşmiştir? Kardeşinizin aldığı eğitim, daha önce icra ettiği göreviyle uyuşmakta mıdır?

3) Eski BTK müsteşar yardımcısı olan kardeşiniz şuan hangi mesleği icra etmektedir?

4) Basına ve kamuoyuna yansımayan birinci ve ikinci dereceden kan hısımlarınız arasında kurumlarda üst kademede görev yapan başka isimler var mıdır?’’