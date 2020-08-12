Akşener: Bahçeli'nin söylediklerinden hiçbir şey anlamadım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik yorumlarıyla ilgili olarak “Bahçeli'nin söylediklerinden hiçbir şey anlamadım, ama sonra Erdoğan'ın cuma çıkışı sonrası anlaşıldı ki Cumhur İttifakı'na çağrı gibi yapılmış” ifadesini kullandı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bununla ilgili yorumlarını değerlendirdi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Akşener, “Sayın Bahçeli'nin söylediklerinden hiçbir şey anlamadım ama sonra Sayın Erdoğan'ın Cuma çıkışı anlaşıldı ki Cumhur İttifakı'na çağrı gibi yapılmış” dedi.

Akşener, Kalın'ın yaptığı 'sosyolojik benzerlik' analiziyle ilgili olarak da şunları kaydetti:

“Siyasette partiler kendilerini yenilemezse Kalın'ın sözünü ettiği gibi bir sosyolojiden bahsedemeyiz. Neticede bütün partilerin seçmenleri, hatta 83 milyon birbirinin kardeşi. AK Parti'nin temel sorunu sosyolojik değil, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeyi tıkaması ve bunun halkta yarattığı psikolojidir. Geçmişte sağ sol liberal dediğimiz seçmenin sosyolojisi tek adam rejimi ve partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle ikinci plana düşmüştür. Ülkede demokrasi yara aldı. Seçmenin siyasetin içine dahil olma durumu ortadan kalktı ve bu psikoloji sosyolojinin önüne geçti. Yoksa biz kendimizden eminiz, hem demokratız, hem milliyetçiyiz, hem kalkınmacıyız. Hiçbir tarafa da düşmanlık etmeyen bir partiyiz. Herkese saygımız var. Bakın hoşgörü demiyorum, saygı diyorum. Ben kimim ki hoş göreceğim.”

Meral Akşener, Erdoğan'ın yeni sistem için verdiği “Allah'ın emri değil, eksiklikleri varsa düzeltiriz” sözlerinin eleştirileri kabul ettiğini gösterdiğine dikkat çekerek, “Bunun sonrasında iyileştirilmiş güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçiş konusunda muhalefetle iş tutar mı aslında ona bakmak lazım” görüşünü savundu.

“Yani ev iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sistem ve siz onları mı davet ediyorsunuz” sorusuna da Akşener, "Sayın Erdoğan yönetilemez bir Türkiye'yle ilgili destek talebi getiriyorsa, ki biz memleket masası kuralım bunları konuşalım da dedik, bunun yolu iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiştir. Yani yuva burası, buraya dönsünler. Yoksa Türkiye bu sistemi taşıyamaz” yanıtını verdi.