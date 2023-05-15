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Akşener: ''Biz bu filmi daha önce çok izledik, kazanıyoruz''

Akşener: ''Biz bu filmi daha önce çok izledik, kazanıyoruz''
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener "Biz bu filmi daha önce çok izledik, kazanıyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz… Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız! Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! KAZANIYORUZ!” dedi.

Akşener paylaşımında, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun “Seçimlerle ilgili güncel verileri paylaşıyoruz. Bizi izlemeye devam edin” notunu da alıntıladı.

Etiketler meral akşener kazanıyoruz bu filmi çok izledik
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