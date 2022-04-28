  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Akşener, ''Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet'' sloganı ile karşılandı

Akşener, ''Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet'' sloganı ile karşılandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi program için geldiği Antalya'da "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları ile karşılandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Antalya’da, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları ile karşılandı. Akşener, partisinin grup toplantısında Gezi Davası’nda verilen mahkûmiyet kararlarını “Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” sözleri ile eleştirmişti.

Meral Akşener, yarınki esnaf ziyareti ve iftar programı akşam saatlerinde Antalya’ya gitti. Akşener’in havalimanında kalabalık bir grup tarafından “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sloganları ile karşılandı.

Akşener, bugün TBMM’de; partisinin grup toplantısında Gezi Parkı Davası’nda verilen mahkûmiyet kararına “Dün ‘saray tiyatroları’ eliyle galası yapılan Osman Kavala davası, toplum vicdanına ve millet varlığına hançer vuran binlerce yargı trajedisinden sadece bir tanesidir” tepkisini göstermişti. Akşener, “Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” demişti.

Etiketler meral akşener iyi parti slogan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arınç'tan yine AK Parti'yi karıştıracak manidar çıkış
Türkiye'nin en büyük ikinci tahıl ambarında kuraklık alarmı
Erdoğan'ın memleketinde İmamoğlu'na engel
''Hobbitler hala hayatta ve gizlenerek yaşıyorlar''
Yeşilçam'ın Deli Kadir'i Kadir İnanır'ın son hali korkuttu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İlk kez rakam verildi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Sözbilir, tsunami tehlikesi olan illeri açıkladı
156 kaçak göçmen sınırda yakalandı
Ünlü rapçi Beta son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti'nin kurucusu canlı yayında bombaladı: ''Fakire din iman Saray'a han hamam''