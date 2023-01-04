Akşener meydan okudu: ''Türkiye'yi 5 sene daha bu beceriksizlere bırakmayacağız''

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener "Türkiye'yi bir 5 sene daha bu beceriksizlere bırakmayacağız. Mahkemeler iktidarınsa sandık bizimdir. Saraylar onlarınsa Meclis bizimdir." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Ankara bir suikaste sahne oldu. Sinan Ateş'e düzenlenen suikast, emniyet birimlerini ayağa kaldırması gereken bir olaydır. Bu olayın acilen aydınlatılması için ellerinden geleceğini yapacağına inanıyorum.

Ailesinin bir özel talebi oldu. Soru önergesi, araştırma önergesi yapılmamasına dair Ayşe Ateş üzerinden bir talebi oldu. Bütün herkese duyurmakla mükellefim bunu.

Size EYT müjdesini verenler adım atmak zorunda kaldılar. Siz tek adama ve ucube sistemine diz çöktürdünüz. EYT'nin Meclis'ten geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Nasıl asgari ücretin altında emekli maaşı verilebiliyor? Emekli maaşlarını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkarın.

Yol açıkları tahribatı derinleşen bir krize çevirdiler. Yılı en yüksek dış ticaret açığı ile tamamladılar. Yılı tarihin en yüksek 3'üncü enflasyonuyla tamamladılar. Güya faizler inecek, yatırımlar artacaktı. 2023'te milli gelirimiz 25 bin dolar olacaktı, 9 bin dolara razı olundu. Hayaller IMF'ye borç vermekti, gerçekler Katar'dan para dilenmenin ötesine geçemedi. İktidar nereye elini attıysa fos çıktı. 2022 yılı da sansür, baskı ve yasaklarla geçti. Medyayı ele geçirdikleri yetmedi sosyal medyaya ellerini uzattılar. Dezenformasyonu bahane kıldılar. İtiraz edenin terörist olduğu, ekrem olmanın düpedüz suç olduğu ucube bir düzen kurdular. Medya kontrol altına alındıysa o sisteme demokratik denemez. Bir sistemde sırf sistemin başındaki kişi gıcık oluyor diye, gururu incinmiş diye ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanına her türlü kumpas kuruluyorsa o sistem otoriter bir sistemdir. Sistemin başındaki zat da otokrattır. Demokratik bir ülkenin geleceği tek bir kişinin keyfine bağlanamaz.

Eğer ki siyasette milletimiz terörist diye damgalanıyorsa ve bu dil üzerinden bir egemenlik alanı oluşturuluyorsa biz 'dur' diyeceğiz. Devleti yönetenler kadınların ölümünü engelleyemiyorsa, sapıkları memnun etmek için bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyorsa biz 'dur' diyeceğiz. Türkiye'de milletimiz dilediği gibi konuşamıyorsa, eğlenemiyorsa, iradesine el uzatılıyorsa biz her zaman dimdik duracağız 'kahrolsun istibdad yaşasın hürriyet' diyeceğiz. Kendini akıllı sananlar bilsinler ki artık size papucunu ters giydirecek bir İYİ Parti var. İstanbul'u Ankara'yı özgürleştirdiğimiz gibi Türkiye'yi de özgürleştireceğiz. Sayın Erdoğan istediğin tezgahı kur, yerli ve yabancı kumar dostunu al bizim için hava hoş. Kurduğunuz bu harami düzeni, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile değiştireceğiz. '2023 seçimlerini kazanıp güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi kuracağız' dedik. Bu sözümüzden geri adım atmayacağız. Türkiye'yi bir 5 sene daha bu beceriksizlere bırakmayacağız. Mahkemeler iktidarınsa sandık bizimdir. Saraylar onlarınsa Meclis bizimdir.