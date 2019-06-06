Akşener’den Bahçeli’ye: Mitil noldu mitil?

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma töreninde partilerle tek tek bayramlaştı. Akşener, kısa bir açıklama yapıp gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“ERDOĞAN KEŞKE BAŞLANGIÇTAKİ TAVRIYLA KABUL ETMİŞ OLSAYDI”

Parti teşkilatına seçimler için gösterdiği çalışmalardan dolayı teşekkür eden Akşener, “İstanbul seçimlerini Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu alacak. Türk milletinin bir özelliği var. Haksızlığa karşı tavır koymak. Milletimizin bu refleksini en iyi bilmesi gereken kişi Sayın Erdoğan'dır. O günün muktedirleri tarafından muhtar bile olamaz denildiğinde milletimiz inatlaştı. Başbakan yaptı. Partisini iktidara getirdi. Arkasından Cumhurbaşkanı seçti. Arkasından da başkan etti. Ama saray öyle bir şeydir ki milletin adamlığından başka bir yana doğru gidersiniz. Keşke Sayın Erdoğan, İstanbul seçimlerinin sonucunu başlangıçtaki tavrıyla kabul etmiş olsaydı. Balkon konuşmasında çok mutedil bir konuşma yapmıştı. Millet iradesine saygı duyan bir konuşmaydı. Biz zannettik ki bundan sonra Türkiye normalleşecek. 31 Mart seçimlerine giderken hepimiz milletin yüzde 50'sinin zillet, illet, terörist ithamlarıyla, küfürleriyle, iftiralarıyla karşı karşıya kaldığı bir sürecin yanlışlığını anlayıp herkesin cumhurbaşkanı olma yolunda bir irade ortaya koyacak, 4,5 yılını da bu şekilde geçirecek diye düşündük hep beraber. Fakat devreye 3 harfliler mi 5 harfliler mi girdi onları bilmiyoruz. Aradan geçen süre içerisinde değişti iş. Ve aynı dilin aynı çirkinliğin aynı küfürlerin aynı iftiraların devam ettiği millet iradesinin gasp edildiği bir süreç yaşadık. Bütün bu gelişmeler ışığında Sayın İmamoğlu, evinden dışarı çıkmamış olsa, kimseyle sıfır irtibat haline geçmiş olsa bile İstanbul seçimini kazanacak. Kazanır. Çünkü bu millet zaman zaman kendisine yapılan haksızlıklara makul duygular içerisinde bakabilir. Ama iradesinin gaspına, iradesinin tekmelenmesine, iradesinin çalınmasına ve iradesinin tecelli ettiği sandığın tekmelenmesine bütün siyasi tarihi boyunca müsaade etmemiştir” diye konuştu.

“ELLERİNİ TUTAN YOK, BOZSUNLAR”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri Akşener’e, Devlet Bahçeli’nin ‘Bu seçimlerin arkasında FETÖ, PKK, hırsı tükenmeyen politikacılar vardır. Oyunu bozacağız' sözleri de soruldu. Akşener, “Ellerini tutan yok bozsunlar. Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüşmesine cevaz veren beyefendi. Biz üç kere, FETÖ terör örgütünün siyasi ayağı, ekonomi ayağı ve yurtta sulh konseyinin içerisinde kimler var, kimler yok araştırma önergesi verdik. İktidar partilerinin küçüğünün ve büyüğünün oylarıyla reddedildi. Siyasal iktidar tavşana kaç, tazıya tut modeliyle gitti. Hepimize terörist dediler. Bunu da silmeleri mümkün değil. Sandıkta hep beraber göreceğiz. İktidar kendileri, ortak kendileri. Ben şeyi merak ediyorum. Mitil noldu mitil?” diye cevap verdi.

“ŞİMDİ TEKRAR SEÇİM İPTALİNE GEREKÇE Mİ HAZIRLANIYOR?”

YSK’nın dün akşam gece yarısı İstanbul seçimleriyle ilgili “Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir. Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu, HSK’ya gönderilmiştir” açıklamaları da sorulan Akşener, “YSK’nın hiçbir açıklamasının içinde bu nedirin açıklamasını bulmakta zorlanıyorum. Sayın Erdoğan’da zorlanıyor. İl başkanımızın ve arkadaşlarımızın iptal gerekçesi diye ortaya konulan, devlet memuru olmayan sandık başkanlarıyla ilgili bir tutumla karşılaştık. Bu tutumun karşılığı nedir, İstanbul’daki sandık başkanlarının 6557 sayılı memur yasasına bağlı devlet memurları olması gerekir. Yine aynı şey oldu. Arkadaşlarımız tespit etti. Bir ilçe kabul etti. Diğerleri reddetti. Şimdi tekrar iptaline bir gerekçe mi hazırlanıyor? O ayrı. Takipçisi olacağız. Şimdi Türkiye’nin ekonomik şartlarını, işsizliğini, intihar eden, atanamayan öğretmenlerini, gençleri düşündüğümüz için bir arıza çıkarmadık. Aslında YSK’nın gerekçesiz gerekçesinde 16 Nisan referandumu, 24 Haziran seçimleri ve bu 31 Mart seçimlerinin iptali gerekçesiyle bunların iptal edilmesi gerekiyor. Üzerinde muhalefet hiç durmadı. Bilerek durmadık. Çünkü bu tür itişmeler ekonomiyi ne hale getiriyor. İnsanların işsizliği artıyor. Bunun vatandaşı ve ekonomiyi düşünerek yaptığımız bu tavır esasında iktidar partisinin gayri meşru noktada hükümet ettiğini gerçeğini hukuki olarak ortadan kaldırmıyor. Onun için her açıklamada YSK biraz daha batıyor” şeklinde yanıtladı.

“BİZ VIP’LERDE DOĞMADIK”

Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Havalimanı'nda VIP salonuna alınmamasına ilişkin konuşan Akşener, “Biz VIP'lerde doğmadık. Ben eski İçişleri Bakan ve 5 dönem milletvekilliği yapmış biri olarak ve meclis başkan vekilliği görevini yürütmüş biri olarak VIP'ye aile fertlerimin alınmadığı bir dönemden geçtim. Halkın arasında olmak ve uçağa binmek çok daha iyi. Ama işte VIP'nin arkadaşlar gözünde ne kadar önemli hala geldiğini görüyoruz. Bu saray var ya bu saray. Dün bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yapıldı. Aynısını o da yaşadı. Tarih tekerrürden ibarettir. Erdoğan bunlara çok daha dikkat ederdi eskiden kendisi de yaşadığı için ama bugün kraldan çok kralcıların yürümesine müsaade eden ruh hali de saraydandır. Saray yeni değerler üretir, yeni bürokrasi üretir, yeni yaşam tarzı üretir. Faturayı İstanbul halkına kesmek yerine aslında saraydaki sisteme kesmesi lazım Erdoğan'ın. Ayıp. VIP'den geçsen ne olur, geçmesen ne olur. VIP'den geçmek İmamoğlu'na kuş kondurmaz, VIP'den geçmediği için de itibarında bir kötülük olmaz. Bana da yapıldı aynısı Vali Yardımcıları yapmıştı ve ben onları bakanıydım düşünün. Bu da geçer yahu” ifadelerini kullandı.