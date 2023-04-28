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Akşener'den Bekir Bozdağ'a: Senin kadar FETÖ övücüsü görmedim

Akşener'den Bekir Bozdağ'a: Senin kadar FETÖ övücüsü görmedim
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pendik Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında açıklamalarda bulundu.

Yurttaşlara seslenen Akşener, “Tarih yazmaya az kalmış, İYİ Parti’nin birinci parti çıkmasına az kalmış, bu üçkağıtçı düzenden kurtulmaya az kalmış” diyerek sözlerine başladı.

Akşener konuşmasının devamında, "Ya hırsıza 'Buyurun devam edin' diyeceksiniz ya da 'Dur' diyeceksiniz. Bir oy Kemal’e bir oy da Meral’e yani İYİ Parti’ye" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tepki gösteren Akşener, "Senin kadar FETÖ övücüsü görmedim" diye belirtti.

Etiketler akşener bekir bozdağ fetö
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