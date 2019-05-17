Akşener'den Erdoğan'a 19 Mayıs reddi

Konuyla ilgili genel merkezden yapılan açıklamada parti olarak haftalar öncesinden planlanan bir program olduğu ve tüm parti üyelerinin Samsun’da olacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca program etkinliğinin 3 gün öncesinde haber verilmesinin devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığı belirtilerek,

“Belirtmek isteriz ki, 100. Yıl gibi önemli bir programın, 19 Mayıs'a üç gün kala iletilmesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Kuruluşunun temelleri, 19 Mayıs 1919'da atılan Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet ciddiyeti, hafife alınabilecek bir konu değildir. Bazı siyasi hesaplarla, alelacele yapılan davetin, binlerce yıllık devlet geleneğimizin üzerine bina edilmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin, 100 yıla yaklaşan devlet geleneğiyle örtüşmediğini düşünüyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde: “İYİ Parti, Milli Mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs'ın 100. Yıl dönümünde, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener öncülüğünde, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Milletvekilleri, Gençlik Kolları ve gönüldaşları ile birlikte Samsun'da olacaktır. Genel İdare Kurulumuz da aylık toplantısını, Sivas ve Erzurum Kongreleri'ndeki ruh ile Samsun'da yapacaktır.

Haftalar öncesinden planlanan program dolayısıyla teşkilatımız bütün çalışma ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Türk Milleti'nin vatanı ve geleceği için atılan bu muhteşem adımın 100. Yılında, istiklal ve milli egemenlik yolunun taşlarını döşeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz ecdadımızı bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Samsun'da, bu muhteşem günün yıl dönümünde bir ‘Devlet Programı' düzenlendiği bilgisi üç gün kala tarafımıza iletilmiş ve sayın Genel Başkanımız da bu törenlere davet edilmiştir.

DEVLET CİDDİYETİYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR



Ancak, belirtmek isteriz ki, 100. Yıl gibi önemli bir programın, 19 Mayıs'a üç gün kala iletilmesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Kuruluşunun temelleri, 19 Mayıs 1919'da atılan Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet ciddiyeti, hafife alınabilecek bir konu değildir. Bazı siyasi hesaplarla, alelacele yapılan davetin, binlerce yıllık devlet geleneğimizin üzerine bina edilmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin, 100 yıla yaklaşan devlet geleneğiyle örtüşmediğini düşünüyoruz. Siyasi iktidarın bir gösterisi gibi planlanan bir tören de olsa, yapılan davete teşekkür ediyor, ancak İYİ Parti olarak, çok önceden hazırlanıp ilan edilen programlarımız gereği, katılamayacağımızı ilan ediyoruz.

İYİ Parti olarak Samsun'da;SİYASİ HESAP VE MECBURİYETTEN GİDEN İKTİDARLA DEĞİL, YÜREĞİYLE GİDEN MİLLETİMİZLE BİR ARADA OLACAĞIZ..!”



