Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede: Partililer üzerine yürüdü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Siirt gezisinde "Siz İçişleri Bakanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da kaç faili meçhul cinayet yaşandı?" sorusu üzerine arbede çıktı.

Temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Güres Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Akşener, 22 aydır gezdiğini ve gittiği yerlerde esnafın sorunlarını dinlediğini belirterek, ziyaretlerinde iktidarı yermediğini, partisini de övmediğini, sadece esnafı dinleyip, sorunlarını gündeme getirdiklerini söyledi. Bir esnafın hediye ettiği yöreye özgü fuları boynuna takan Akşener, caddede karşılaştığı bir öğrencinin kedisini kucağına alarak sevdi.

Daha sonra Kurtalan ilçesine geçen Akşener, beraberindeki partililerle esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

"BUNU KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"İnsanların Kürt, Türk, Alevi, Sünni olması etnik aidiyetleridir. Dini aidiyetlerine, mezhepsel aidiyetlerine herkes saygı duymak zorundadır. Sen, 'Burası Kürdistan' diye tariflersen... Ben başından beri bir şey söylüyorum. Biz bu ülkenin sınırları içerisinde bir bütün müyüz, değil miyiz? Sorunun cevabı bir. O cevabı da verecek olan hem sensin hem benim. Ben Türk'üm, sen Kürt'sün. Dolayısıyla bir Kürt'le bir Türk'ün vereceği bir cevaptır. Diyeceğim ki 'Cemil, bu coğrafyada, bu Anadolu coğrafyasının bir bütün olarak, ta Edirne'den Kars'a denir ya, oraya kadar olan sistemin içinde pek çok etnik aidiyet var, pek çok dini, yani Müslümanlığın içinde farklı farklı inançlar var, mezhepler var. Bunlarla ilgili biz bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok. Onu böyle kabul etmem mümkün değil. Bu ayrışmadır. Bunu kabul etmem mümkün değil."

AKŞENER'E SORU SORAN VATANDAŞA TEPKİ GÖSTERDİLER

Bir vatandaşın, "Siz İçişleri Bakanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da kaç faili meçhul cinayet yaşandı?" şeklindeki sorusuna Akşener, "Benim bakanlığım döneminde hiç. Siz beni eleştirebilirsiniz, beni sevmeyebilirsiniz, benden nefret de edebilirsiniz. Ama yalan söylenmesini, iftira atılmasını kabul etmem mümkün değil. Ben 8 ay İçişleri Bakanlığı yaptım. Sayın Soylu'ya göre ben stajyer İçişleri Bakanıyım. Onun için ben ne olduğumu anlayabilmiş değilim. Sayın Soylu'ya göre stajyer bakan olduğuma göre o söylediklerinizi yapmış olmam mümkün değil." yanıtını verdi.

Akşener'in aracına binmesinin ardından bazı partililer soruyu soran vatandaşa tepki gösterdi. Polis olayların büyümesini engelleyerek vatandaşı bölgeden uzaklaştırdı.

Siirt'teki temaslarını tamamlayan Akşener, Batman'a geçti.