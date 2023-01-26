Altılı Masa'dan videolu paylaşım

Altılı Masa'da yer alan CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti kritik toplantı öncesi ''MilletimizİçinBuradayız'' etiketiyle bir video paylaştı.

Altılı masa, 30 Ocak’ta kamuoyuna açıklanacak olan “temel politikalar” metni öncesi sosyal medya hesaplarından aynı anda #MilletimizİçinBuradayız etiketiyle bir video paylaştı.

#MilletimizİçinBuradayız etiketiyle paylaşılan videonun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye adaleti getireceğiz" konuşmasının yer aldığı görüntülerle başlaması ise dikkat çekti.

CHP, DEVA Partisi, Saadet Partisi, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, peş peşe aynı etiket üzerinden videoyu paylaştı.

Bugün bir araya gelecek olan altılı masanın liderlerinin ana gündemi ise ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi olacak.

11. kez gerçekleşecek toplantıda aday belirlemeye dönük müzakerelerin yanı sıra, 30 Ocak’ta kamuoyuna açıklanacak olan “temel politikalar” metni ile Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin temel ilkeleriyle ilgili çalışmaya da son noktanın konması hedefleniyor.