Türkiye'nin gözü Altılı Masa'da! Tarihi gün geldi

Türkiye'nin gözü Altılı Masa'nın 11. toplantısına çevrildi. İYİ Parti ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, adaylık konusu ilk kez isimler üzerinden tartışılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 12.00'de İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, diğer genel başkanları kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, genel başkanların imzasıyla ortak bildiri yayımlanması bekleniyor.

İLK KEZ ADAYLIK KONUSU GÖRÜŞÜLECEK

Altılı Masa'da uzun zamandır beklenen kritik süreç başlıyor. İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 6'lı masanın 11. toplantısında, liderler ilk kez adaylık konusunu ele alacak.

Toplantıda aday konusunda kesin bir karar alınması beklenmiyor. Ortak adayın ismi şubat ayında kamuoyu ile paylaşılacak.

Toplantının ardından liderler gündeme gelen isimleri kendi partilerinin yetkili kurullarında değerlendirecek. Adaylık konusunda ilgili anketlerin de belirleyici olması bekleniyor.

6'lı masa 30 Ocak tarihinde ise geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacak. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi de kamuoyu ile paylaşılacak.



6'LI MASA ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTI

Kritik liderler buluşması öncesinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları, CHP Genel Merkezi'ndeydi.

Belediye Başkanları CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu ile 1 buçuk saat görüştü.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede adaylık konusunda Kılıçdaroğlu’na tam destek veren başkanlar ayrıca 6’lı masanın adayının bir an önce ilan edilmesini talep etti.