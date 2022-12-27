Ancak 5 adayın Erdoğan'ı birlikte yakalayabildiği anket açıklandı

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, ellerindeki son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

CHP liderinin açıklamaları Ankara kulislerini yeniden hareketlendirirken, Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir katıldığı canlı yayında son yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Türkiye genelinde 81 ilde hem telefonla hem de yüz yüze yapılan "Türkiye'nin Nabzı" anketinde, katılımcılara "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?" diye soruldu.

Açık uçlu soru yönteminin kullanıldığı çalışmada, kullanıcılara herhangi biri isim kısıtlaması yapılmazken, ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra elde edilen sonuçlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ona en yakın olan ismin arasındaki yüzdelik fark gündem oldu.

Daşdemir'in Habertürk canlı yayınında paylaştığı anketin sonuçları şöyle;

Recep Tayyip Erdoğan % 43.7

Kemal Kılıçdaroğlu Yüzde 12.4

Mansur Yavaş Yüzde 10.1

Ekrem İmamoğlu Yüzde 9

Selahattin Demirtaş Yüzde 6.8

Meral Akşener Yüzde 6.0

Abdullah Gül Yüzde 2.9

Devlet Bahçeli Yüzde 2.7

Binali Yıldırım Yüzde 1.0

Muharrem İnce Yüzde 1.0

Ali Babacan Yüzde 0.9

Ahmet Davutoğlu Yüzde 0.9

Lütfü Savaş Yüzde 0.8

Mustafa Sarıgül Yüzde 0.4

Süleyman Soylu Yüzde 0.2