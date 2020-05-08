Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Melih Gökçek’e sert cevap!

‘Ankara Takipte' isimli bir sosyal medya hesabı 7 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda, “Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yangın söndürme rezaleti iki cana mal oldu. Kazan'da tiner fabrikasında yangın çıktı.

Belediyenin elinde bu tür yangınlarda kullanılan bir tane köpük aracı bulunuyor. Bu aracın bakımlarını yaptırmadılar. Araç yangın için yola çıktı ama Şaşmaz'da yolda kaldı” ifadeleri kullanılmıştı.

“AHLAK DIŞI İFTİRA KAMPANYALARINA BU KEZ İNSAN CANI ÜZERİNDEN DEVAM ETMİŞTİR”

Sosyal medya hesabından ‘Ankara Takipte' hesabının paylaşımına cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek ise, şu ifadeleri kullandı;

*Ya Ankara Büyükşehir Belediyesi her yerde dökülüyor… Ben Ankara'ya böyle bir Belediye bırakmadım… Olanı muhafaza etmekten acizler… Ankara böyle çapsızlara mı kalacaktı” demişti.

*Ankara Büyükşehir Belediyesi ise, paylaşımı yapan hesabı ve Gökçek'i yapılan yazılı açıklamayla sert bir dille eleştirdi.



*Açıklamada, “2017 yılının Ekim ayında sebebi kamuoyuna açıklanmayacak şekilde görevden alınan, ağlayarak Belediyemizi terk etmek zorunda kalan, kapının önüne boş damacana şişesi gibi konulan Melih Gökçek, ahlak dışı iftira kampanyalarına bu kez insan canı üzerinden devam etmiştir.”

“ANCAK BÖYLE BİRİNİN MEŞREBİNE YAKIŞIRDI”

Ankara İtfaiyesi'nin yangın yerine 6 dakika gibi bir süre içerisinde ulaştığının altını çizen Büyükşehir Belediyesi, şu açıklamada bulundu;

*Bu şahıs ve talimat verdiği “trol hesaplar” 6 Mayıs 2020 tarihinde Kahramankazan ilçemizde tiner depolama faaliyeti gösteren işyeri yangınında, yangına müdahale etmek üzere yola çıkan bir itfaiye aracının arızalanması sonucunda iki vatandaşımızın hayatını kaybettiğini iddia edecek kadar alçalmışlardır.

*Elazığ Depremi başta olmak üzere, tüm Türkiye'de başarıları ile bilinen Ankara İtfaiyesi teşkilatını bu tip hayasız söylemlerle anıp, “Ben böyle bir Belediye bırakmadım” demek de, ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı.

*Ankara İtfaiyesi Kahramankazan'daki yangına 6 dakika gibi kısa bir süre içerisinde ulaşmış, 23 araç 65 personelle yangına müdahale etmiştir.

“YAKLAŞIK 2 TON KÖPÜK KULLANILARAK YANGINA MÜDAHALE EDİLMİŞTİR”

‘Köpük kulesi'nin yangından 20 gün önce bakımının yapıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi;



*Bahse konu olan, 1993 yılında Sayın Murat Karayalçın döneminde alınan ve Ankara'da 1 adet bulunan köpük kulesinin yangından 20 gün önce bakımı yapıldığı belgeli iken, bakımsızlıktan dolayı arıza yaptığını iddia etmek, ancak ruhu ziftlenmiş kişilere yakışırdı.

*93 model köpük kulesi aracının yolda arızalanması sonucu yangın söndürmede gerekli köpük takviyesi arazöz araçlarıyla yapılmış ve çalışmalarda yaklaşık 2 ton köpük kullanılarak yangına müdahale edilmiştir.

*Sayın Karayalçın döneminde alınan ve onun döneminin ardından çeyrek asır boyunca bir daha hiç alınmayan köpük kulesi araçları için ise Başkan Mansur Yavaş göreve gelir gelmez talimat vermiş; 2020 yılı için 2 adet, 2021 yılı için 1 adet ve 2022 yılı için 1 adet olmak üzere toplam 4 adet köpük kulesi alımı işlemine başlanmıştır.

“1 ADET BİLE KÖPÜK KULESİ ALMAYA PARA MI BULAMADIN?”

Gökçek'e, görev yaptığı dönemle ilgili soruların yöneltildiği açıklama şöyle devam etti;

*Bahse konu açıklamaları yüzü kızarmadan yapmayı bir ilke haline getirmiş olan “devrik” anlayışa soruyoruz. 25 yıl boyunca bu kenti yönetirken ve dinozor heykelleri ile toprağın bile kabul etmediği kent figürlerine on milyonlarca lira harcarken 1 adet bile köpük kulesi almaya para mı bulamadın?

*“Parsel parsel” romanların yazıldığı bir kentte, hükümetin milat kabul ettiği 17/25 Aralık tarihinden sonra bile FETÖ yapılanmasının basın kurumlarına yüz binlerce liralık reklam verildiği ortaya çıkmış iken itfaiye aracı almaya fırsat mı bulamadın?

*Yoksa bu soruları Belediye ve senin hakkında yüzden fazla davada takipsizlik kararı veren FETÖ firarisi savcı Şadan Sakınan'a mı soralım?

“MELİH GÖKÇEK'E BU ÇIRPINIŞLARIN KENDİSİNE FAYDA ETMEYECEĞİNİ YENİDEN BİLDİRİYORUZ”

*Kara yayıncılığı içselleştirmiş kanalınız Beyaz Tv'de bu iftira dolu haber yapılırken, Başkan Mansur Yavaş döneminde İtfaiye Daire Başkanlığı yapan Sayın Salih Kurumlu yerine yanlışlıkla fotoğrafını kullandığınız sizin dönemin İtfaiye Daire Başkanı kimdir? Neden görevden alınmıştır?

*Melih Gökçek'e bu çırpınışların kendisine fayda etmeyeceğini, terör örgütüne yardım ve yolsuzluk dosyaları bir hayli kabarıkken bir de trol hesaplar üzerinden iftira ve karalama kampanyası düzenlemenin sağlığı ve geleceği açısından çok sakıncalı olduğunu yeniden bildiriyoruz.

*Kendisine, geçmişinde yaptığı tüm karanlık işlerin hesabını vermek üzere Yüce Türk adaletinin karşısına çıkacağı günlerin yaklaştığını hatırlatıyor, bu kısıtlı zamanını iftira, fitne, fücur ve kıskançlık içerisinde değil, o günlere hazırlanarak geçirmesini tavsiye ediyoruz.