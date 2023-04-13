AYM, Millet İttifakı ismi için kararını verdi

Millet Partisi'nin, ''millet'' kelimesinin Millet İttifakı tarafından kullanılmasının hukuksuz olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru reddedildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi’nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunun reddine karar verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Anayasa Mahkemesi bugün yaptığı toplantıda Millet Partisi’nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunda, ’iltibasa mahal verecek bir durum olmadığını’ değerlendirerek oy birliği ile esastan reddine karar verilmiştir." İHA