Bahçeli beklenen açıklamayı yaptı; seçim tarihini verdi

Türkiye'de erken seçim denince gözlerin ilk çevrildiği isim olan MHP lideri Bahçeli, partisinin bugünkü Meclis grup toplantısında 2023 seçim tarihi için "Mayıs ayında bu işi bitirelim" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu ve en çok merak edilen konuya, seçim tarihine değindi. Bahçeli, ''Mevsim şartlarına uygun tarih mutabakatla belirlenmeli. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim.'' dedi.

Bahçeli, "Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı aziz milletimizin kutlu iradesine verelim" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''MHP, önümüzdeki baharda gerçekleşmesi gündemde olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimine hazırdır, başarıya inanmıştır. 15 Ocak Pazar gününden itibaren seçim gündemine girdiğimiz herkesçe malumdur.

Seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, mevsim şartlarıyla birlikte uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Böyle bir karar çıkarsa bu durum bir erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde yorumlanmalıdır. Kriz çıkarmanın, kavga iklimi yaratmanın ahlaken bir karşılığı olmayacağını görmek lazımdır. Muhalefet partileri bu yönde adımdan imtina ederse, cumhurbaşkanımız anayasa 116. madde 2. fıkra uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. MHP, iki alternatife de hazırdır. Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda, 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır.

Muhalefet şayet seçimlerden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmemişlerse TBMM'de makul tarihin uzlaşmayla belirlenmesi önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı aziz milletimizin kutlu iradesine verelim. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım.

2023 seçimlerini riske atmayacağız. Gücümüz ne yetiyorsa çalışacağız. MHP ve Cumhur İttifakı'nın ulaşacağı sonuç fedakarlıkların, emeklerin, hane hane gezilerek yapılan görüşmelerin, göz nurlarının muhterem eseri olacaktır. Tüm dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Partimize verilecek her destek ve her oy bizim için siyasi namusumuzun bir belgesidir. Bizim ittifakımız ve davamız, umuttur, huzurdur, kardeşliktir, Türk milletinin ta kendisidir.

Moralimizi bozmak isteyecekler. Mücadelemizi zaafa uğratmanın hesabını yapacaklar, güveni sarsmak için uğraşacaklar. Kara kampanyalara hız katacaklar, kuşku uyandırmak için yeni taktikler geliştirecekler. Fitnenin dozajını artıracaklar. Hiçbir arkadaşım böyle bir sabotaja boyun eğmemelidir. Onların nifak madeni varsa bizim de çelik gibi imanımız vardır. Haklı mücadelemizden asla geri dönmeyeceğiz.

Zillet ittifakı Türkiye'nin hedeflerini kırmak için son kozlarını oynamaktadır. Zillet ittifakı A'dan Z'ye krizdir, kaostur, karamsarlık siyasetidir. Zillet ittifakı Türkiye'ye adeta silah doğrultmuştur.''