Bahçeli'den BMGK'daki oylama hakkında açıklama

BM Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylaması öncesi açıklama yapan MHP Lideri Bahçeli, ''Uluslararası toplum tarihi bir sınavdadır. Yarın, 'Barış İçin Birlik' formatında oylanacak tasarı, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 tarihli 478 sayılı kararını hiçe sayan ABD korsanlığını, inanıyorum ki, buruşturup atacaktır'' dedi.

Dünyanın gözü yarın bir kez daha New York'a çevrilecek. ABD'nin Kudüs kararı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na taşınıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarınki görüşme öncesi açıklama yaptı.

Bahçeli özetle şu ifadeleri kullandı:

''Uluslararası toplum tarihi bir sınavdadır. Yarın, 'Barış İçin Birlik' formatında oylanacak tasarı, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 tarihli 478 sayılı kararını hiçe sayan ABD korsanlığını, inanıyorum ki, buruşturup atacaktır. Yarın yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında ABD'nin hayasız ve hukuksuz Kudüs kararının ezici bir çoğunlukla reddedileceği güçlü bir ihtimaldir. BM'den çıkacak karar ABD-İsrail zulmüne darbe vuracaktır.''

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararına karşı Filistin'in hazırladığı tasarı, BM Güvenlik Konseyi'ne gitmiş, tüm üyelerin destek verdiği tasarıyı bir tek ABD veto etmişti.

Bunun üzerine aralarında Türkiye'nin de bulunduğu heyet, konuyu BM Genel Kurulu'na taşımak için girişimde bulundu.

BM Genel Kurulu konuyu görüşmek üzere yarın acil olarak toplanacak. Oylamanın Türkiye saatiyle 18.00'de yapılması bekleniyor. Tasarı; ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararını geri çekmesi çağrısı yapıyor.

Türkiye ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın yoğun girişimleriyle oylanacak tasarının 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda en fazla desteğe ulaşması hedefleniyor. Destek veren ülke sayısının 160’ı aşabileceği düşünülüyor. ABD'nin kararının mahkum edilmesi için 129 ülkenin oyu gerekiyor.