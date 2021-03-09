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Bahçeli'den Erdoğan'a flaş talep: Bazı bakanlar görevden alınsın

Bahçeli'den Erdoğan'a flaş talep: Bazı bakanlar görevden alınsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bazı bakanları görevden almasını istediği iddia edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan görüşmeyi Korkusuz yazarı Ahmet Takan bugünkü köşe yazısında ele aldı.

BAHÇELİ ISRAR EDİYOR
Devlet Bahçeli'nin, evini ziyaret eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan bazı bakanları görevden almasını istediğini iddia eden Ahmet Takan, "Devlet Bahçeli’nin görevden alınmamasında ısrarcı olduğu bazı bakanlar hakkında Erdoğan’ın ikna çabaları…" değerlendirmesinde bulundu.

 Ahmet Takan'ın dikkat çeken yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

"AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yaptığı ev ziyaretinde, HDP’nin kapatılması ve erken seçim konuşulduğu iddia ediliyor. Hatta, bu erken seçimin Mart ayı içinde ilan edilebileceğini kuvvetle iddia edenler bile var.

Masaya, HDP’nin kapatılması halinde, seçime girecek bağımsız adayların ne kadar oy alabileceği, kaçının seçilebileceğine kadar hesapların yatırıldığı söyleniyor. Bir de; Devlet Bahçeli’nin görevden alınmamasında ısrarcı olduğu bazı bakanlar hakkında Erdoğan’ın ikna çabaları…

Deneyimli siyasetçi, AK Parti eski İstanbul Milletvekili Emin Şirin’e, “Erdoğan kabine ve parti vitrinin de ne yapar” sorusunu yönelttim, Şirin, bir nefeste cevap verdi;

“Falcılık yapmanın manası yok. Tayyip Erdoğan keyfi ne isterse onu yapar. Zaten tek adam rejiminin icabı budur. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla, Erdoğan’ın birinci önceliği Bakanlar Kurulu değil, parti kongresi ve parti teşkilatı.

Zira iktidarın temelini AK Parti temin ediyor. Kimin bakan olacağının büyük bir ehemmiyeti yok. Erdoğan, görüşlerini temsil edecek kişilerle devam edecektir.”

Etiketler MHP bahçeli iddia erdoğan bakan
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