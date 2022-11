Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na TOGG göndermesi: ''Sana kötü bir haber vereyim...''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''Sayın Kılıçdaroğlu sana bir kötü haber vereyim. Togg'un seri üretimi 2023 yılında başlıyor; buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de sıraya gir. Yapamazsınız diyenler ters köşededir, üretemezsiniz diyenler uçurumun dibindedir'' ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri haftalık grup toplantımıza başlarken sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum. Yurtiçinde ve yurtdışında televizyon ekranlarından toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Zaman su gibi akıp giderken 2023 yılının aydınlık ufuk çizgisi gittikçe belirginleşmeye başlamıştır. Biz de diri umutlarımızla 2023 yılına hazırlanıyoruz. Dengeli siyasetimizle 2023'ün yol haritasını hazırlıyoruz. Sürekli faal haldeyiz, siyasi faaliyetlerimizle devamlı arazide bulunuyoruz.

Her insanımıza gönlümüzü açıyoruz, yüreğimizden bir yer ayırıyoruz. Gönül vermedikçe gönül bulamayacağımızın farkındayız. MHP olarak milletimize gönlümüzü verdik, gönül bir bina ise mimar başı muhabbettir dedik. Muhammed'i ahlakla, muhabbet ikliminde çok daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Kimseyi ötekileştirmiyoruz, milletimizin tüm güzelliklerini sahipleniyoruz. Milletimize adanmışlığımız hasmidir, aşkımız ise kalbi hakikattir. Türkiyemizin her yerindeyiz, milletimizle görüşüyor, dertleşiyoruz. Adım adım 2023 il il Anadolu dedik herkesle kucaklaştık. Şimdi de Adım adım 2023 köyüm benim sohbet toplantılarıyla milletimizin efendilerinin ayağına gittik, onların güç kaynağımız olduğunu gösterdik. Buna da kararlılıkla devam ediyoruz. Köylerimizi tanıyoruz, köylülerimizi biliyoruz. Nasır tutmuş ellere, emektar gelinlere, fedakar analara, alınlarında tomurcuk tomurcuk birikmiş terleriyle çileye kafa tutan babalara, bereketli topraklara, yeşil ovalara, milliyetçi hareketin mesajlarını, hedeflerini anlatıyor ve bunları paylaşıyoruz. 451 köyümüzü şevkle ziyaret ettik. 4-5-6 Kasım 2022 tarihlerinde 81 köyümüzü de ziyaret etmiş olacağız. Bu çalışma disiplini aksamadan, ara vermeden sürecektir. Köyüm benim sohbet toplantılarıyla yeniden su yürüdü toprağımıza. Köylümüzün bir bakışı candır, bir sözü lider ülke Türkiye'nin şafağıdır. Köylülerimizin her sorunu, sorunumuz. Her talepleri siyasi ahlakımıza emanettir. Kredi ekip borç kaldırdıkları dönemler geride kalacaktır. Mazot, tohumluk, gübre gibi girdi maliyetleri mesele olmaktan çıkacaktır. Arka ayağıyla kulağını kaşıyanlar köylerimizi bilemez. Yaparsak biz yaparız, yaparsa MHP ve Cumhur İttifakı yapar, mutlaka başarır. Adım adım 2023 köyüm benim sohbet toplantılarında görev alan siz değerli milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımızla tüm dava arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Durmayacağız, açık hava toplantılarımıza yenilerini ekleyeceğiz. 20 Kasım'da Samsun Mitingimizi gerçekleştireceğiz. Yılmamızı gözleyenler emin olunuz ki emeğin yerde kalmayacağını kesinlikle görüp yaşayacaklardır. Biz boş sözlere kulak asmıyoruz, asmaya da hiç niyet etmiyoruz.

Türk milleti adına 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 1 asırlık olaylar olmuştur. Bitmeyen savaşlar, durmayan saldırılar, eksilmeyen ızdıraplar, azalmayan operasyonlar, çöken imparatorluk, bizim hazin gerçeklerimizden bazıları olarak milli hafızalardadır. Haçın, hilale tahammülsüzlüğünün özünde Türk ve İslam düşmanlığı yatıyordu. Geldikleri gibi giderlerken arkalarında korkunç zulüm sahneleri bırakmışlardı. Pek çok felakete, acıklı gelişmeye göğüs gerdik. İstikbal mücadelemizden en küçük taviz vermedik, çünkü Türk milleti bağımsızlık onuruna düşkün bir millettir. Esaret ve kölelik, Türk milletinin asla kabul etmeyeceği bir ilkelliktir. Tarihten silinmemizi hedefleyenlere asla boyun eğmedik. Yeni devlet mimarisi, yeni Türk devlet egemenliği şartların zorluğundan, Türk milletinin kutlu iradesinden tecelli etmiştir. Anadolu topraklarında kurduğumuz Türk devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. 99.yıldönümünü kutladığımız cumhuriyet, cumhurun kararıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar gökten zembille inmemişlerdir. Hepsi Osmanlı İmparatorluğu döneminde hayata gözlerini açmışlar, başka bir alternatif kalmadığından Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumunu sağlamışlardır.

20. yüzyıl Türk milletinin beka, Türkiye'nin de derlenme, toparlanma yüzyılıdır. 1946-2017 yılları arasında tezahür eden 71 yıllık çok partili parlamenter sistem hayatı cumhuriyetin 2. evresidir. 3. evresi ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tanınacaktır. Yeni hükümet sistemi önümüzdeki yeni bir Türk asrının mukaddemesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı beyanı devlet hayatımıza yeni bir hedef, yepyeni bir ivme kazandırmıştır. Türkiye Yüzyılı çağrısı yeniden bir Kızılelma çağrısının tedarik sahasına geçiştir. Türk milletine hizmet azmi, Türkiye Yüzyılı anlayışıyla daha da zirveye çıkacaktır. 3 Kasım 2000 yılında gerçekleştirdiğimiz kurultayımızda 100 yılla sözleşme hedefimizi açıklamıştır. O günkü 100 yılla sözleşme beyanımızla bugünkü Türkiye Yüzyılı beyanı birbirini tamamlamış, Türkiye milleti muazzam bir kalkışa ve uyanışa geçmiştir. Biz Sayın Cumhurbaşkanının gelin Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte inşa edelim, yeni bir milli mutabakat zemini haline dönüştürelim davetine icabet ediyor, buna da hazır olduğumuzu açık yüreklilikle dile getiriyoruz. 17 başlığın hepsini de yararlı ve yerinde buluyor, destekliyoruz.

Türk milleti beklenendir, sevilendir, özlenendir, merak edilendir. Hoşgörü ve merhametin sancak gibi yükselen erdemidir. İstikbal, huzur ve şefkat yüzyılımızın kapısı aralanmıştır. Dünyadan Türkiye'yi çıkarın geride hiçbir şey kalmayacaktır. Tarihe kahramanlıklarıyla istikamet çizen Türk milletine cumhuriyetin yeni yüzyılına mühür vurmak yakışacaktır. Türkiye Yüzyılı, Türkiye milletinin yeni bir zafer atılımıdır. Zafer, ümit kaynağının bir çeşmesidir. Gönülleri birleşenler ölse de bir gün gök kubbede kalacaktır seslerinden ün. Ayrıntısına girmeyeceğim, zedeleyici sebeplerden dolayı cumhuriyetin ilk yüzyılında treni kaçırdık. Türkiye Yüzyılı doğrultusunda hep birlikte ilerleyeceğiz.

Zillet, millete galip gelemeyecektir. Zillet, Türkiye'nin önünü kesemeyecektir. Siyaset yapıyorum diye çullarını yakanlara Türk milletinin kapıları sürgülüdür. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ülkemize, hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımızı, hükümetini ve partisini tebrik ediyorum.

Türkiye'nin gelişmesi, güçlenmesi, zenginleşmesi, kalkınması maksadıyla yapılan her girişimin, çalışmanın destekçisiyiz. Yerli ve milli silah sanayimiz imrenilecek seviyeye ulaşmıştır. İHA'lar, SİHA'lar, yine milli silah ve füze imalatı milletimize haklı bir gurur yaşatmaktadır. Üzerimizde hesap yapan terör çeteleri dikkat etsinler, akıllarını başlarına alsınlar, dev artık uyanmakla kalmamış, muhteşem bir teknolojik atılımla ayağa kalkmıştır. Türkiye artık kendisine has imkan ve kabiliyetiyle otomobilini yapacak bir aşamaya gelmiştir. Bundan sadece Türkiye alerjisi olan odaklar rahatsız olacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu sana bir kötü Haber vereyim. Togg'un seri üretimi 2023 yılında başlıyor; buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de sıraya gir. Togg'un banttan indirilme törenine katılarak ortak sevince katıldık. Tek bir fabrika kurulmadı diyerek yalanlarına yenisi ekleyen Kılıçdaroğlu'na diyorum ki zaman bulursan Gemlik'e gitmeyi öneriyorum.

Sayın Kılıçdaroğlu parlak beyinler uzaklarda değil, Ahmet'te ara, Mehmet'te ara, yabancısı olduğun Türk milletinde ara ve mutlaka bulacağını da kafandan çıkarma. Akaryakıt bulunmadığından dolayı 100 metre sonra duran Devrim otomobilinden 61 yıl sonra Türkiye'de hayaller gerçeğe dönüşmüştür. Yapamazsınız diyenler ters köşededir, üretemezsiniz diyenler uçurumun dibindedir. Satamazsınız diyenler de yakında tel tel dağılacaktır. İnandık ve dedik ki bir Türk dünyaya bedeldir. Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti zekidir, çalışkandır. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda gizlidir. Atak ve GÖKBEY helikopterlerini, Akıncı, Bayraktar, Anka, hava araçlarını yapmak için emek veren Türk milletidir.

Türkiye, Avrupa'nın 1 numaralı ticari araç üreticisidir. Tablo böyleyken milli ve yerli bir otomobil markasına sahip olamamak hepimizi rahatsız etmedi mi? Kılıçdaroğlu ve diğerleri için geçerli değildir zira onlar her yapılanı karalamaktadır. 2030 yılına kadar üretilecek 1 milyon otomobille milli gelirimize 50 milyon dolarlık destek sağlanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, ilgili bakanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Togg'un Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum. Hamd olsun aşı tutmuştur, verilen emekler meyvesini vermiştir.

Ekonomik istikrarı ön plana çıkarıp siyasi istikrarı ikinci plana itmek makul bir tercih değildir. Ekonomik ve siyasi istikrarsızlık birbirinin yapışık ikizi gibidir. 1920'li yıllardan başlayan yeniden imar çabaları günümüze kadar süregelmiştir. Türkiye bir yandan siyasi istikrar ve güvenliği, diğer yandan da ekonomik istikrarı aynı anda başarmış bir ülke mertebesindedir. Türkiye gücüne güç katıp yoluna devam edecektir. Zaman, Türkiye zamanıdır. Yüzsüzler bu yüzyılın silik gölgeleri olmaktan kaçamayacaklardır. Tehdit nereden gelirse gelsin Türk milleti tek yürek halinde azgınlaşan tehditlere karşı koyacaktır. Başkalarına özenen, taklit eden, kendine güveni olmayan, tanzimatçı ablukanın ardından debelenen elitler Türkiye'nin büyüklüğünü anlayacak asgari milli ruha sahip olmayan nasipsizlerdir.