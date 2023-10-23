Bahçeli'nin verdiği süre doldu, MHP'nin adımı bu oldu

MHP lideri Bahçeli'nin, Filistin'de 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa Türkiye'nin devreye girmesi gerektiğini söyledikten sonra MHP'nin hesabından Ferdi Tayfur'lu Filistin videosu paylaşıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İsrail-Hamas çatışmalarına ilişkin 24 saat vererek yaptığı açıklamanın üzerinden 24 saatten fazla bir zaman geçti.

Partinin resmi Twitter hesabından, Gazze'ye saldırı görüntüleri paylaşılarak bir paylaşım yapıldı. MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalarının yer aldığı videoda, Ferdi Tayfur'un 'Acılar' şarkısı kullanıldı.

Ne olmuştu?

Bahçeli önceki gün yaptığı paylaşımda,"Milliyetçi Hareket Partisi olarak çağrımız şudur: Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Gazze’yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır" demişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye destek vererek, "Sayın Devlet Bahçeli’ye Filistin konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Tarihimizin, inancımızın ve insanlığımızın gereği olan çağrısını destekliyorum" demişti.

Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, "Atılan her adımı ve yapılan her çağrıyı desteklediğimiz gibi Devlet Bahçeli’nin Gazze ve Filistinli kardeşlerimiz için dile getirdiği ifadeleri de takdirle karşılıyor, destekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.