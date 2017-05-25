Bakan Bozdağ resti çekti: ''Siz bu isimleri verin...''

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Siz bu 800 hakimin ismini niye saymadınız? 800 AK Partili hakim varsa, namuslu ve dürüst olan biri bunları dağıtır, buradaki millete gösterir. 800 hakim ve savcı adayının ismini istiyorum. Siz bu isimleri verin, bu saatten itibaren milletvekilliğinden istifa ediyorum” dedi.



TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Levent Gök ve Özgür Özel tarafından verilen gensorunun gündeme alınıp alınmaması görüşüldü.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa’nın dışarıdan hakim ve savcılara talimat almayı yasakladığını belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hakim ve savcıların suçlandığını ve onların haksız şekilde suçlandığını ifade etti. Bozdağ, “Kendi istediği gibi karar veren hakimleri ‘namuslu, bağımsız hakim’, kendi kabul etmediği şekilde karar veren hakimi ‘kötü’, namuslarıyla, iffetleriyle alay edecek, onları iftira edecek, suç işleyecek biçimde hakim yapıyorlar, ondan sonra konuşuyorlar” ifadelerini kullandı.

"800 İSMİ VERİN, BU SAATTEN SONRA İSTİFA EDİYORUM"

Bozdağ, AK Partili 800 hakimi niye saymadıklarını sorgulayarak, “Siz bu 800 hakimin ismini niye saymadınız? 800 AK Partili hakim varsa, namuslu ve dürüst olan biri bunları dağıtır, buradaki millete gösterir. 800 hakim ve savcı adayının ismini istiyorum. Siz bu isimleri verin, bu saatten itibaren milletvekilliğinden istifa ediyorum. Namuslu ve dürüst biriyseniz, siz istifa ediyor musunuz? 3-5 tane isim getirip, ‘800’ü AK Partilidir’ diye algı operasyonu yapmak siyasetçiye yakışmaz. Yalan söylüyorsunuz, iftira atıyorsunuz. Bunlar hakim ve savcı adayıdır” dedi.

Bozdağ, her partide görev yapmış insanların olduğunu söyleyerek, “Liyakata baktık. Yargının siyasallaşmasından en çok zarar gören biz olduk. Partimize siyasallaşmış yargı kapatma davası açtı. Bakanlarımıza, hükümetimize siyasallaşmış yargı kumpas kurdu, en büyük bedeli biz ödedik. Onun için ‘yargıya siyaset bulaşmasın’ diye uğraşıyoruz. Yasayı değiştirdik, siyasete girenlerin hakim ve savcılardan mesleğe dönüşünü kapattık. Bunun adımlarını attık” şeklinde konuştu.

CHP'nin Adalet Bakanı Bozdağ hakkındaki gensorunun reddedilmesi sonrasında Başbakan Binali Yıldırım, Bozdağ'ı tebrik etti...

Seyfi Oktay zamanında 2 bin civarında hakimin alındığını söyleyen Bozdağ, ’Bu örgüte kadro vermeyecekler de MHP’ye mi verecekler? Yapılacak en akıllı hareket kendi devri iktidarında örgütleneceksin, bu kadrolar bir gün gelecek, senin yolunu açacak. Biz adil davranarak, örgütü haberdar ediyoruz, örgütü bilgilendiriyoruz, örgütün sınava girmesini sağlıyoruz, yanlış mı yapıyoruz?’ Kim demiş? Mehmet Moğoltay. Avukatlıktan hakim ve savcılığa geçmede yazılı sınav yoktu, sadece sözlü ile alınıyordu. Resmi Gazete’yi alıp bakarsanız, kimler alınmış görürsünüz. Adalet Bakanı Özel Kalem Müdürü, Danıştay Başkanı evladı sınavı girmiş, başarılı olmuş, onlar girmeyecek mi? Liyakata bakılarak yapılan bir iştir” diye konuştu.

Hakim ve savcılar için yeni sınavlar getirdiklerini ifade eden Bozdağ, “Stajın bitimine de sınav getirdik. Neden? FETÖ ve benzerdi örgütlerin, terör örgütlerinin siyasallaşmış yapıların Türk yargısının içine sızmaması için tedbir aldık. Siz şimdi FETÖ’ye karşı aldığımız tedbiri ‘niye tedbir aldınız’ diye getirip, bana gensoru veriyorsunuz. FETÖ mü verdirdi size bu gensoruyu? Kim verdirdi” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, şunları kaydetti:

“2014 hakim ve savcı sınavında adli yargıda mülakata çağırılması gereken aday sayısına baktığımızda, çok değişik rakamlar ortaya çıkıyor. Orada planlı bir yapı varsa, yargıya sızmak için bunu kullanıyor. Onun için biz yargının içine sızmaları engellemek için bir tedbir aldık, KHK’daki sınırı o nedenle kaldırdık. Kadrolaşmak için değil, kadrolaşmayı önlemek için. İdari yargıda taban puan 79-80, adli yargıda taban puan 67 civarında kaldı. Bu nedenle bizim yaptığımız doğru iştir.”

CHP milletvekilleri Genel Kurul’da ‘istifa, istifa’ şeklinde tezahürat yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, AK parti sırasına oturarak, Adalet Bakanı Bozdağ'ı dinledi.