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Bakan Bozdağ'dan ''seçim yasası'' açıklaması

Bakan Bozdağ'dan ''seçim yasası'' açıklaması
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldığı bir televiyon programında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim gündemine ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bozdağ, "Seçim yasası 1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Seçim tarihine ilişkin soruları yanıtlayan Bozdağ, "Tarihle ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum." dedi.

Etiketler seçim yasa bekir bozdağ
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