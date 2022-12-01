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Bakan Çavuşoğlu, 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu için Roma'da

Bakan Çavuşoğlu, 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu için Roma'da
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu’na katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Roma'da düzenlenecek 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu’na katılacak olan Bakan Çavuşoğlu, yarın iştirak edeceği Özel Diyalog oturumunda bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin Türkiye'nin dış politikasına dair hitapta bulunacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret vesilesiyle katılımcı ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Etiketler Bakan Çavuşoğlu akademi
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