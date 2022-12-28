Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Afganistan'daki son durum, tahıl anlaşması başta olmak üzere Ukrayna'daki gelişmeler, Suriye'ye sınır-ötesi insani yardımlar ve ülkemizin öncülüğünde BM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Sıfır Atık" kararı ele alınmıştır.
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